https://ria.ru/20200620/1573224756.html
Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"
Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:35
2020-06-20T11:35
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
майк пенс
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573224036.html
https://ria.ru/20200620/1573219714.html
Дед Филарет
Никогда не был расистом, но даже меня этот бред с черными стал подбешивать, жаль белых американцев, не рабовладельцы просят прощения у не рабов...
77
Naum Vygodsky
Фуууу, расист! 👎
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5
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/26/1560062655_0:0:3042:1711_1400x0_80_0_0_3be3eceac05fa9d04a16fa7deafeabad.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, майк пенс, сша, в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Вице-президент США Майк Пенс
в интервью телеканалу 6 ABC
отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
Ведущий отметил, что в США проходит масштабное движение под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), однако "можно по пальцам пересчитать" число лидеров-республиканцев в Вашингтоне, которые произносили эти слова.
"Я бы хотел сказать, что то, что произошло с Джорджем Флойдом
- трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth (день освобождения рабов - ред.), мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле...", - ответил Пенс.
"Я не согласен с тем фактом, что есть определенный сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни", - отметил вице-президент в ответ на повторный призыв отдельно признать значимость жизней афроамериканцев, которую якобы не признают некоторые жители США.
"И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение", - подытожил ведущий.
Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.