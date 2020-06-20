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Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"
Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:35
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
майк пенс
сша
в мире
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Никогда не был расистом, но даже меня этот бред с черными стал подбешивать, жаль белых американцев, не рабовладельцы просят прощения у не рабов...
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Фуууу, расист! 👎
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, майк пенс, сша, в мире

Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"

11:35 20.06.2020
15292
© РИА Новости / Сергей МамонтовВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
Ведущий отметил, что в США проходит масштабное движение под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), однако "можно по пальцам пересчитать" число лидеров-республиканцев в Вашингтоне, которые произносили эти слова.
"Я бы хотел сказать, что то, что произошло с Джорджем Флойдом - трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth (день освобождения рабов - ред.), мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле...", - ответил Пенс.
"Я не согласен с тем фактом, что есть определенный сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни", - отметил вице-президент в ответ на повторный призыв отдельно признать значимость жизней афроамериканцев, которую якобы не признают некоторые жители США.
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"И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение", - подытожил ведущий.
Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.
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Никогда не был расистом, но даже меня этот бред с черными стал подбешивать, жаль белых американцев, не рабовладельцы просят прощения у не рабов...
20 июня, 11:43
ДФДед Филарет
7330001
Фуууу, расист! 👎
20 июня, 11:56
Naum Vygodsky
12200020
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