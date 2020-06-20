Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"

Ведущий отметил, что в США проходит масштабное движение под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), однако "можно по пальцам пересчитать" число лидеров-республиканцев в Вашингтоне, которые произносили эти слова.

"Я бы хотел сказать, что то, что произошло с Джорджем Флойдом - трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth (день освобождения рабов - ред.), мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле...", - ответил Пенс.

"Я не согласен с тем фактом, что есть определенный сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни", - отметил вице-президент в ответ на повторный призыв отдельно признать значимость жизней афроамериканцев, которую якобы не признают некоторые жители США.

"И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение", - подытожил ведущий.

Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость".