В Палестине за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Представители муниципальных властей призывают к возвращению жестких мер из-за опасений второй волны заражений.

"Пандемия распространяется очень быстро, ставка на осведомленность общества оказалась неудачной, против нарушителей ограничительных правил должны быть приняты строгие меры", - написал сегодня губернатор города Сальфит Абдалла Кмейль в своем Facebook.