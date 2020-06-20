В Палестине за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

ГАЗА, 20 июн - РИА Новости. Тридцать три новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Палестине, сообщила в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения ПНА Май эль-Кела.
"Тридцать три новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в окрестностях г. Хеврон на Западном берегу (реки Иордан). Общие число зараженных составило 903", - заявила эль-Кела.
Представители муниципальных властей призывают к возвращению жестких мер из-за опасений второй волны заражений.
"Пандемия распространяется очень быстро, ставка на осведомленность общества оказалась неудачной, против нарушителей ограничительных правил должны быть приняты строгие меры", - написал сегодня губернатор города Сальфит Абдалла Кмейль в своем Facebook.
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