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В Палестине за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
Тридцать три новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Палестине, сообщила в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения ПНА Май... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:34
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353
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коронавирус covid-19, палестина, в мире

В Палестине за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

11:34 20.06.2020
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Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГАЗА, 20 июн - РИА Новости. Тридцать три новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Палестине, сообщила в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения ПНА Май эль-Кела.
"Тридцать три новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в окрестностях г. Хеврон на Западном берегу (реки Иордан). Общие число зараженных составило 903", - заявила эль-Кела.
Представители муниципальных властей призывают к возвращению жестких мер из-за опасений второй волны заражений.
"Пандемия распространяется очень быстро, ставка на осведомленность общества оказалась неудачной, против нарушителей ограничительных правил должны быть приняты строгие меры", - написал сегодня губернатор города Сальфит Абдалла Кмейль в своем Facebook.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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