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Тверская область
https://ria.ru/20200620/1573224539.html
В Верхневолжье возобновляется работа летних кафе, посещение музеев
С субботы, 20 июня, в Тверской области снимается ряд ограничений, введенных связи с действовавшим в регионе режимом повышенной готовности. Соответствующее... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:33
тверская область
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игорь руденя
тверская область
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коронавирус в россии, игорь руденя, тверская область

В Верхневолжье возобновляется работа летних кафе, посещение музеев

11:33 20.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
ТВЕРЬ, 20 июн - РИА Новости. С субботы, 20 июня, в Тверской области снимается ряд ограничений, введенных связи с действовавшим в регионе режимом повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Руденя.
Так, на территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется работа летних кафе, разрешены спортивные тренировки на открытом воздухе, возобновляется бронирование мест в гостиницах, посещение музеев.
"С 20 июня 2020 года допускается проведение физкультурных и тренировочных занятий на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и обеспечения расстояния между занимающимися не менее 5 метров, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.
Также возобновляется проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов (команд) Тверской области на спортивных площадка и в спортивных залах и сооружениях.
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Разрешается посещение музеев индивидуальными посетителями и экскурсионными группами не более 5 человек при условии обеспечения социальной дистанции не менее 2 метров. При этом объекты общепита внутри зданий музеев работать не должны. Возобновляется также проведение пешеходных экскурсий по городу и в парковых зонах музеев группами численностью не более 10 человек также при обеспечения расстояния между людьми не менее 2 метров", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Кроме того, с 20 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах загородного типа с коттеджным размещением, в которых предоставляются услуги по временному проживанию граждан, а также в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения и в иных санаторно-курортных организациях (санаториях). При этом на территории этих объектов не должны проводиться развлекательные и спортивные массовые мероприятия, а услуги общественного питания должны оказываться исключительно в помещениях, предназначенных для проживания.
Возобновляется также деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и других предприятий (объектов) общественного питания при оказании ими услуг общественного питания на открытом воздухе Основное условие – обеспечение расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров.
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Разрешается деятельность объектов розничной торговли, расположенных в сельской местности и административных центрах муниципальных районов, городских и муниципальных округов Тверской области с численностью жителей до 20 тысяч человек.
Деятельность всех этих объектов возобновляется при условии соблюдения санитарных требований. Все сотрудники должны проходить ежедневную термометрию с обязательным отстранением от работы людей с повышенной температурой тела или другими признаками инфекционного заболевания. Они должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Обязательна также дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект.
Кроме того, глава региона отменил введенные ранее ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Тверская областьКоронавирус в РоссииИгорь РуденяТверская область
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