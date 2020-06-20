В Черногории выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Власти Черногории ранее ввели обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах, которые находятся в закрытых помещениях, а также транспорте.

На фоне роста числа заболевших ограничен въезд из Боснии и Герцеговины. Правительство в субботу поделило страны мира на три группы - въезд из которых разрешён без ограничений, въезд из которых разрешён с негативным PCR-тестом и въезд из которых запрещён.