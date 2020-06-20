В Черногории выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. В Черногории выявлены 18 новых больных COVID-19, сообщил Институт общественного здоровья страны.
В Черногории, власти которой объявили ее свободной от COVID-19 страной, в июне было выявлено 11 новых случаев заболевания, к уже имевшимся двум "импортированным" из Боснии и Герцеговины. В ночь на субботу Институт общественного здоровья сообщил о еще 18 зараженных.
Власти Черногории ранее ввели обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах, которые находятся в закрытых помещениях, а также транспорте.
На фоне роста числа заболевших ограничен въезд из Боснии и Герцеговины. Правительство в субботу поделило страны мира на три группы - въезд из которых разрешён без ограничений, въезд из которых разрешён с негативным PCR-тестом и въезд из которых запрещён.
По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 355 случаев COVID-19, скончались девять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.