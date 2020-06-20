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Распространение нового коронавируса
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В Черногории выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
В Черногории выявлены 18 новых больных COVID-19, сообщил Институт общественного здоровья страны. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:25
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, черногория, сербия, босния и герцеговина, в мире

В Черногории выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

11:25 20.06.2020
492
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. В Черногории выявлены 18 новых больных COVID-19, сообщил Институт общественного здоровья страны.
В Черногории, власти которой объявили ее свободной от COVID-19 страной, в июне было выявлено 11 новых случаев заболевания, к уже имевшимся двум "импортированным" из Боснии и Герцеговины. В ночь на субботу Институт общественного здоровья сообщил о еще 18 зараженных.
Медицинские маски
18 июня, 19:55Распространение нового коронавируса
В Черногории ввели обязательное ношение масок в общественных местах
"Лаборатории института тестировали 259 анализов, 18 человек позитивны на коронавирус. Из них 13 - контакты ранее зараженных, ещё у троих есть указания на импорт инфекции из Албании и Сербии и у двоих устанавливается источник заражения", - сообщило ведомство в Twitter.
Власти Черногории ранее ввели обязательное ношение защитных масок во всех общественных местах, которые находятся в закрытых помещениях, а также транспорте.
На фоне роста числа заболевших ограничен въезд из Боснии и Герцеговины. Правительство в субботу поделило страны мира на три группы - въезд из которых разрешён без ограничений, въезд из которых разрешён с негативным PCR-тестом и въезд из которых запрещён.
По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 355 случаев COVID-19, скончались девять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧерногорияСербияБосния и ГерцеговинаВ мире
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