Историк рассказал о перспективах обнародования западных архивов

"До сих пор историки не имеют достоверных подтверждений существования секретного приложения к германо-польскому договору 1934 года. С одной стороны, его никто не нашел. Но не нашел - это не значит, что не остается возможности, что это приложение хранится где-то в западных архивах", - сказал Никифоров.