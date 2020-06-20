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Историк рассказал о перспективах обнародования западных архивов
Наличие секретного приложения к германо-польскому договору о ненападении 1934 года - это один из тех вопросов, который очень интересует мировых историков и на... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:22
юрий никифоров
российское военно-историческое общество (рвио)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
польша
германия
ссср
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польша
германия
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РИА Новости
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юрий никифоров, российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, польша, германия, ссср

Историк рассказал о перспективах обнародования западных архивов

11:22 20.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЮрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
© РИА Новости / Нина Зотина
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наличие секретного приложения к германо-польскому договору о ненападении 1934 года - это один из тех вопросов, который очень интересует мировых историков и на который можно ответить, раскрывая западные архивы, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в "Российской газете" и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал другие государства активизировать процесс открытия своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
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"До сих пор историки не имеют достоверных подтверждений существования секретного приложения к германо-польскому договору 1934 года. С одной стороны, его никто не нашел. Но не нашел - это не значит, что не остается возможности, что это приложение хранится где-то в западных архивах", - сказал Никифоров.
"Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей" (известная также как "пакт Гитлера-Пилсудского") — совместная декларация, подписанная Германией и Польшей 26 января 1934 года. Принятие этого документа способствовало временной нормализации отношений между двумя государствами. Польша стала первой страной, подписавшей подобный договор с Третьим рейхом.
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После подписания пакта внешняя политика Польши стала заметно более агрессивной. По мнению историков, это могло произойти в том случае, если действия Варшавы были бы обусловлены наличием секретного приложения к германо-польскому пакту.
Польша до сих пор отрицает существование такого дополнения к пакту, но в архивах польского Генштаба в свое время были обнаружены документы, свидетельствующие о германо-польских планах войны с СССР времен Пилсудского. Кроме того, секретное приложение не раз упоминалось в разных источниках, не связанных друг с другом. О наличии этого приложения в 1930-х годах в Москву сообщала и советская внешняя разведка.
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Юрий НикифоровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаГерманияСССР
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