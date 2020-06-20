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В Тверской области за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки возросло с 55 до 57, число выздоровевших приблизилось к 2... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:22
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области за сутки умерли двое пациентов с коронавирусом

11:22 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки возросло с 55 до 57, число выздоровевших приблизилось к 2 тысячам, сообщает областное правительство.
По его данным, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 19 июня количество летальных случаев возросло до 55.
"Пятьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 3068 случаев COVID-19.
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С пятницы выздоровели 107 человек. Всего 1955 заболевших излечились от коронавирусной инфекции.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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