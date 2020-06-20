В Воронежской области за сутки выписали 183 пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Воронежской области превысило 3 тысячи, сообщает правительство региона.
"В регионе за сутки 183 выздоровевших... Выздоровели (всего) 3044", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 5663 человек. Скончались 30 пациентов.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но затем число новых случаев за сутки снова превысило 200.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.