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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573224260.html
В Воронежской области за сутки выписали 183 пациента с коронавирусом
Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Воронежской области превысило 3 тысячи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:21
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области за сутки выписали 183 пациента с коронавирусом

11:21 20.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Воронежской области превысило 3 тысячи, сообщает правительство региона.
"В регионе за сутки 183 выздоровевших... Выздоровели (всего) 3044", - говорится в сообщении.
Медицинские работники
Вчера, 09:55Распространение нового коронавируса
В Воронежской области число заболевших COVID-19 превысило 5,6 тысячи
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 5663 человек. Скончались 30 пациентов.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но затем число новых случаев за сутки снова превысило 200.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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