В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в области зарегистрированы 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 227 человек.

В Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 5887 человек, выздоровели 4485 пациентов.

Всего в регионе умерли 78 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.