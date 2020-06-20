В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Три пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 78, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 227 человек.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 47 лет до 81 года", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 5887 человек, выздоровели 4485 пациентов.
Всего в регионе умерли 78 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.