В Москве несколько дней держится рекордно низкий прирост случаев COVID-19

"В столице подтверждено 1057 новых случаев коронавируса. Таким образом, число новых заболевших в Москве меньше одного на 10 тысяч населения. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 7%. Показатель примерно в 1 тысячу человек сохраняется в Москве уже несколько дней - последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля",- сообщает штаб.