https://ria.ru/20200620/1573224145.html
В Москве несколько дней держится рекордно низкий прирост случаев COVID-19
Рекордно низкий прирост новых случаев COVID-19 с апреля уже несколько дней держится в Москве, выявлено на 7% меньше новых случаев коронавируса чем вчера,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:14
2020-06-20T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Рекордно низкий прирост новых случаев COVID-19 с апреля уже несколько дней держится в Москве
, выявлено на 7% меньше новых случаев коронавируса чем вчера, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 1057 новых случаев коронавируса. Таким образом, число новых заболевших в Москве меньше одного на 10 тысяч населения. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 7%. Показатель примерно в 1 тысячу человек сохраняется в Москве уже несколько дней - последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля",- сообщает штаб.
Отмечается, что 39,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 6,9% среди заболевших – дети.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф