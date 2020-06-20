https://ria.ru/20200620/1573224057.html
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:07
2020-06-20T11:07
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
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https://ria.ru/20200619/1573164599.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)