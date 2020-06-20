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В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:07
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)

В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра

11:07 20.06.2020
395
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера субботы из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о порывистом ветре в Москве и Подмосковье действует до 22.00 20 июня в Москве и 23.00 20 июня в Московской области.
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)
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