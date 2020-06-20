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СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке
Жители Нью-Йорка почти в два раза чаще устраивали стрельбу на этой неделе, после того как были расформированы некоторые подразделения полиции, работавшие в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:11
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
нью-йорк (город)
в мире
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нью-йорк (город)
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155970/73/1559707394_0:113:3072:1841_1400x0_80_0_0_a2613776a35c658103a4edb43d42861b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, нью-йорк (город), в мире

СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке

11:08 20.06.2020 (обновлено: 11:11 20.06.2020)
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© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жители Нью-Йорка почти в два раза чаще устраивали стрельбу на этой неделе, после того как были расформированы некоторые подразделения полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями, сообщает издания New York Post.
На этой неделе сообщалось о 28 случаях стрельбы в Нью-Йорке и 38 пострадавших. По данным источников, по меньшей мере пять человек скончались от полученных ранений.
Сотрудники полиции в США
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В прошлой году за эту неделю сообщалось лишь о 12 случаях стрельбы.
Ранее шеф полиции заявил, что некоторые подразделения нью-йоркской полиции будут расформированы – около 600 служащих будут переведены на другие должности. Власти Нью-Йорка приняли решение о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них навалился ему коленом на шею.
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
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Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)В мире
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