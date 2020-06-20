СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жители Нью-Йорка почти в два раза чаще устраивали стрельбу на этой неделе, после того как были расформированы некоторые подразделения полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями, сообщает издания New York Post.
На этой неделе сообщалось о 28 случаях стрельбы в Нью-Йорке и 38 пострадавших. По данным источников, по меньшей мере пять человек скончались от полученных ранений.
В прошлой году за эту неделю сообщалось лишь о 12 случаях стрельбы.
Ранее шеф полиции заявил, что некоторые подразделения нью-йоркской полиции будут расформированы – около 600 служащих будут переведены на другие должности. Власти Нью-Йорка приняли решение о необходимости внесения изменений в работу полиции на фоне протестов, вспыхнувших из-за недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из них навалился ему коленом на шею.