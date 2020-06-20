Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ британского МИД на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
В статье российский лидер призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии в годы войны.
Комментируя статью, представитель МИД Великобритании заявил, что история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны. В ведомстве отметили, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.
"Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй мировой войне", — написал Пушков в твиттере.
Он отметил, что британский МИД признал роль СССР в разгроме нацизма, однако оставил без комментариев тему причин начала войны. По мнению сенатора, Мюнхенский сговор Запада с Гитлером остается "ахиллесовой пятой" попыток возложить вину за начало войны на СССР.