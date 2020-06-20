Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573224000.html
Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ британского МИД на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:55
вторая мировая война (1939-1945)
алексей пушков
владимир путин
великобритания
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:75:3102:1820_1400x0_80_0_0_bd62410d0ce574cea86a4e9400cfb593.jpg
https://ria.ru/20200620/1573221210.html
Великая империя, правящая половиной планеты, и Царица морей превратилась в козявку на карте мира. Да ещё и запятнавшую себя бредятиной про шпионские игры в стиле Дж. Бонда. Мало кого волнует что она там считает и о чём умалчивает.
164
У Пушкова вид надменный.... Думает что самый умный))))
122
19
великобритания
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:75:3102:1820_1400x0_80_0_0_bd62410d0ce574cea86a4e9400cfb593.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_c0ae392c16e8790497e222653555b0eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_618:0:2666:2048_1400x0_80_0_0_290d8f6df295bd0ee85752be49294be9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вторая мировая война (1939-1945), алексей пушков, владимир путин, великобритания, ссср, в мире

Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне

11:05 20.06.2020 (обновлено: 16:55 20.06.2020)
59570
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ британского МИД на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
В статье российский лидер призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии в годы войны.
Комментируя статью, представитель МИД Великобритании заявил, что история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны. В ведомстве отметили, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.
"Лондон решил не вступать в полемику с Путиным по Второй мировой войне", — написал Пушков в твиттере.
Он отметил, что британский МИД признал роль СССР в разгроме нацизма, однако оставил без комментариев тему причин начала войны. По мнению сенатора, Мюнхенский сговор Запада с Гитлером остается "ахиллесовой пятой" попыток возложить вину за начало войны на СССР.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 09:46
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
67316771433
Обсудить 19
Вторая мировая война (1939-1945)Алексей ПушковВладимир ПутинВеликобританияСССРВ мире
Популярные комментарии
Великая империя, правящая половиной планеты, и Царица морей превратилась в козявку на карте мира. Да ещё и запятнавшую себя бредятиной про шпионские игры в стиле Дж. Бонда. Мало кого волнует что она там считает и о чём умалчивает.
20 июня, 11:29
Алексей С
15250007
У Пушкова вид надменный.... Думает что самый умный))))
20 июня, 12:55
Арсений Новиков
16700198
Рекомендуем
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Президент РФ Владимир Путин
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
Судья Елена Хахалева
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
Уральские пельмени с новой программой Из грязи в стразы
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Патрульные катера MKVI
"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: в России нашли способ достроить "Северный поток — 2"
Семья
Назван лучший способ оздоровления организма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния