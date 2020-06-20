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Правительство выделит средства на субсидии субъектам МСП из-за COVID-19
Правительство РФ одобрило выделение средств на предоставление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с ухудшением ситуации РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:05
коронавирус в россии
россия
правительство рф
экономика
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, правительство рф, экономика

Правительство выделит средства на субсидии субъектам МСП из-за COVID-19

11:05 20.06.2020
577
© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств на предоставление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с ухудшением ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в субботу.
Изменения вносятся в распоряжение правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 года №1229-р о выделении Казначейству России из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что реализация предлагаемого проекта распоряжения направлена на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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