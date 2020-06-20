Правительство выделит средства на субсидии субъектам МСП из-за COVID-19

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что реализация предлагаемого проекта распоряжения направлена на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.