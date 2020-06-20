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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573223842.html
В Югре выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом
Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется четвертый день подряд, инфекция выявлена еще у 280... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим шувалов
ханты-мансийский автономный округ
единая россия
наталья комарова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим шувалов, ханты-мансийский автономный округ, единая россия, наталья комарова, сургут, общество

В Югре выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется четвертый день подряд, инфекция выявлена еще у 280 человек, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 5992", - говорится в сообщении.
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В Югре выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом
Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в пятницу, когда штаб сообщил о 259 инфицированных. Два дня до этого инфекция подтверждалась у 243 и 237 человек, соответственно, что на тот момент также было максимальным числом для региона с начала распространения коронавируса.
Десятый день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1355 человек. По этому показателю город в среду вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший ранее, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ШуваловХанты-Мансийский автономный округЕдиная РоссияНаталья КомароваСургутОбщество
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