В Югре выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется четвертый день подряд, инфекция выявлена еще у 280 человек, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 280 новых случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 5992", - говорится в сообщении.
Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в пятницу, когда штаб сообщил о 259 инфицированных. Два дня до этого инфекция подтверждалась у 243 и 237 человек, соответственно, что на тот момент также было максимальным числом для региона с начала распространения коронавируса.
Десятый день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1355 человек. По этому показателю город в среду вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший ранее, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.