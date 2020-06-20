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В московских колледжах началась приемная кампания
Приемная кампания началась в московских колледжах, заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:59
москва
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
москва, образование - общество, общество

В московских колледжах началась приемная кампания

10:59 20.06.2020
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© Depositphotos / WavebreakmediaСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Студенты во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемная кампания началась в московских колледжах, заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
"В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания. Заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
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18 июня, 12:13
Минпросвещения: треть колледжей в РФ уже создали современные мастерские
Отмечается, что сейчас в городе работает 51 колледж, подведомственный департаменту образования и науки.
"Самые востребованные направления подготовки у выпускников 9-х и 11-х классов - "Информационные системы и программирование", "Мехатроника и мобильная робототехника", Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" и "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". Кроме того, популярны такие профессии, как графический дизайнер, токарь и фрезеровщик", - сообщает пресс-служба.
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В Подмосковье приемная кампания в вузах начнется 20 июня
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