В московских колледжах началась приемная кампания

Студенты во время занятий. Архивное фото

Студенты во время занятий

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемная кампания началась в московских колледжах, заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания. Заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в городе работает 51 колледж, подведомственный департаменту образования и науки.