https://ria.ru/20200620/1573223691.html
В московских колледжах началась приемная кампания
Приемная кампания началась в московских колледжах, заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:59
2020-06-20T10:59
москва
образование - общество
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Приемная кампания началась в московских колледжах, заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
"В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания. Заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в городе работает 51 колледж, подведомственный департаменту образования и науки.
"Самые востребованные направления подготовки у выпускников 9-х и 11-х классов - "Информационные системы и программирование", "Мехатроника и мобильная робототехника", Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" и "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". Кроме того, популярны такие профессии, как графический дизайнер, токарь и фрезеровщик", - сообщает пресс-служба.