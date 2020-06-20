На военной базе США в Японии выявили новые случаи заражения коронавирусом

"В дополнение к случаям заражения среди временно находящихся на базе людей, о которых сообщалось в предыдущий раз, там выявлены новые случаи заражения. Эти люди прибыли на базу Мисава с базы, находящейся за рубежом, на чартерном самолете правительства США 15 июня. После прибытия на базу они находились в карантине в пределах базы и не выходили из карантинного блока. Число тех, с кем они контактировали, ограниченно. Таким образом, вероятности расширения заражения нет", - говорится в сообщении муниципалитета города Мисава.
Число заразившихся, их национальность и пол не сообщается. Согласно информации телеканала NHK, они прибыли из США.
В среду сообщалось, что три человека, имеющих отношение к военной базе США Мисава, заражены коронавирусом, У всех троих заболевание протекает бессимптомно. Они прибыли на базу временно, с другой военной базы, где был выявлен коронавирус. Из-за этого им был сделан анализ 16 июня, результаты которого оказались положительными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.