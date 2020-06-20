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На военной базе США в Японии выявили новые случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены на американской военной базе Мисава в Японии, сообщил муниципалитет города Мисава в префектуре Аомори. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аомори (префектура)
япония
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353
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коронавирус covid-19, аомори (префектура), япония, сша, в мире

На военной базе США в Японии выявили новые случаи заражения коронавирусом

10:58 20.06.2020 (обновлено: 11:15 20.06.2020)
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© РИА Новости / Иван Захарченко Военная база США Футэмма
 Военная база США Футэмма
© РИА Новости / Иван Захарченко
Военная база США Футэмма. Архивное фото
ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Новые случаи заражения COVID-19 выявлены на американской военной базе Мисава в Японии, сообщил муниципалитет города Мисава в префектуре Аомори.
"В дополнение к случаям заражения среди временно находящихся на базе людей, о которых сообщалось в предыдущий раз, там выявлены новые случаи заражения. Эти люди прибыли на базу Мисава с базы, находящейся за рубежом, на чартерном самолете правительства США 15 июня. После прибытия на базу они находились в карантине в пределах базы и не выходили из карантинного блока. Число тех, с кем они контактировали, ограниченно. Таким образом, вероятности расширения заражения нет", - говорится в сообщении муниципалитета города Мисава.
Военная база США в Японии
17 июня, 07:58Распространение нового коронавируса
Три человека на военной базе США в Японии заразились коронавирусом
Число заразившихся, их национальность и пол не сообщается. Согласно информации телеканала NHK, они прибыли из США.
В среду сообщалось, что три человека, имеющих отношение к военной базе США Мисава, заражены коронавирусом, У всех троих заболевание протекает бессимптомно. Они прибыли на базу временно, с другой военной базы, где был выявлен коронавирус. Из-за этого им был сделан анализ 16 июня, результаты которого оказались положительными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аомори (префектура)ЯпонияСШАВ мире
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