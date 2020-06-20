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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573223595.html
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, какие антисептики наиболее эффективны для профилактики коронавируса. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:56
распространение нового коронавируса
центры по контролю и профилактике заболеваний сша
коронавирус covid-19
здоровье
сша
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
центры по контролю и профилактике заболеваний сша, коронавирус covid-19, здоровье, сша, общество

Названа главная ошибка при использовании антисептика

10:57 20.06.2020 (обновлено: 17:56 20.06.2020)
12328
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСредства защиты
Средства защиты
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, какие антисептики наиболее эффективны для профилактики коронавируса.
В рекомендациях CDC говорится, что лучше всего для этих целей подходят средства на основе спирта. Содержание этилового спирта должно быть выше 60%, а изопропилового — больше 75%. Медики рекомендуют использовать гели.
Антисептик для рук
11 июня, 15:11
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков
Такие антисептики существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки.
Средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук занимает около тридцати секунд, говорится в рекомендациях, основанных на исследованиях ученых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаЦентры по контролю и профилактике заболеваний СШАКоронавирус COVID-19ЗдоровьеСШАОбщество
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