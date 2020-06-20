Названа главная ошибка при использовании антисептика

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, какие антисептики наиболее эффективны для профилактики коронавируса.
В рекомендациях CDC говорится, что лучше всего для этих целей подходят средства на основе спирта. Содержание этилового спирта должно быть выше 60%, а изопропилового — больше 75%. Медики рекомендуют использовать гели.
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Такие антисептики существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки.
Средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук занимает около тридцати секунд, говорится в рекомендациях, основанных на исследованиях ученых.
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