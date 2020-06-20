Названа главная ошибка при использовании антисептика

В рекомендациях CDC говорится, что лучше всего для этих целей подходят средства на основе спирта. Содержание этилового спирта должно быть выше 60%, а изопропилового — больше 75%. Медики рекомендуют использовать гели.

Такие антисептики существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки.

Средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук занимает около тридцати секунд, говорится в рекомендациях, основанных на исследованиях ученых.