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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573223282.html
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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https://ria.ru/20200620/1573223249.html
Во всех странах, где проходили многотысячные митинги против расизма (в большинстве случаев без масок, перчаток и уж точно без соблюдения социальной дистанции), не зафиксировано ни одной новой вспышки коронавируса. Это все, что вам нужно знать о коронавирусе.
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353
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

10:47 20.06.2020 (обновлено: 11:34 20.06.2020)
40489
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 10:47Распространение нового коронавируса
В Москве выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост держится на уровне 1,4 процента. Третий день подряд он составляет менее восьми тысяч человек.
Новые случаи выявили в 85 регионах, больше всего их в Москве — 1057. Тем не менее темпы прироста в столице самые низкие по стране — 0,5 процента.
Еще 591 новый случай зафиксировали в Подмосковье, 280 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 232 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Нижегородской области, 224 — в Свердловской.
Меньше всего новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе — два, а в Еврейской автономной области и Севастополе их по четыре.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 576 952 человек. Умерли за все время 8002 пациента, вылечились — 334 592.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти восемь с половиной миллионов инфицированных, 454 тысячи из них умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 8,6 миллиона человек, 460 тысяч умерли, 4,2 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (почти 120 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Великобритания, Италия, Франция, Испания и Мексика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Во всех странах, где проходили многотысячные митинги против расизма (в большинстве случаев без масок, перчаток и уж точно без соблюдения социальной дистанции), не зафиксировано ни одной новой вспышки коронавируса. Это все, что вам нужно знать о коронавирусе.
20 июня, 10:56
MYMake Yellowstone Great Again
40210441
Надоели!!!
20 июня, 10:48
Арсений Новиков
38200127
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