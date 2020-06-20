https://ria.ru/20200620/1573223282.html
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:47
2020-06-20T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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https://ria.ru/20200620/1573223249.html
Make Yellowstone Great Again
Во всех странах, где проходили многотысячные митинги против расизма (в большинстве случаев без масок, перчаток и уж точно без соблюдения социальной дистанции), не зафиксировано ни одной новой вспышки коронавируса. Это все, что вам нужно знать о коронавирусе.
88
Арсений Новиков
Надоели!!!
68
20
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса
, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.
Суточный прирост держится на уровне 1,4 процента. Третий день подряд он составляет менее восьми тысяч человек.
Новые случаи выявили в 85 регионах, больше всего их в Москве — 1057. Тем не менее темпы прироста в столице самые низкие по стране — 0,5 процента.
Еще 591 новый случай зафиксировали в Подмосковье, 280 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 232 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Нижегородской области, 224 — в Свердловской.
Меньше всего новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе — два, а в Еврейской автономной области и Севастополе их по четыре.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 576 952 человек. Умерли за все время 8002 пациента, вылечились — 334 592.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, насчитывается почти восемь с половиной миллионов инфицированных, 454 тысячи из них умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса
, COVID-19 заболели 8,6 миллиона человек, 460 тысяч умерли, 4,2 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (почти 120 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Великобритания, Италия, Франция, Испания и Мексика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.