В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса , умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.

Суточный прирост держится на уровне 1,4 процента. Третий день подряд он составляет менее восьми тысяч человек.

Новые случаи выявили в 85 регионах, больше всего их в Москве — 1057. Тем не менее темпы прироста в столице самые низкие по стране — 0,5 процента.

Еще 591 новый случай зафиксировали в Подмосковье, 280 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 232 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Нижегородской области, 224 — в Свердловской.

Меньше всего новых случаев отмечено в Чукотском автономном округе — два, а в Еврейской автономной области и Севастополе их по четыре.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 576 952 человек. Умерли за все время 8002 пациента, вылечились — 334 592.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается почти восемь с половиной миллионов инфицированных, 454 тысячи из них умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса , COVID-19 заболели 8,6 миллиона человек, 460 тысяч умерли, 4,2 миллиона пациентов вылечились. Первые по числу летальных исходов — Соединенные Штаты (почти 120 тысяч погибших), за ними следуют Бразилия, Великобритания, Италия, Франция, Испания и Мексика.