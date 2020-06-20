Регионам выделят средства на дорожную деятельность

Хуснулин: в строительство дорог нужно привлечь еще 1 триллион рублей

Хуснулин: в строительство дорог нужно привлечь еще 1 триллион рублей

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации.

Как сообщал ранее вице-премьер, несмотря на пандемию коронавируса, поставлены задача увеличить объем ввода и ремонта дорог. Выполнившие план по показателям нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регионы получат дополнительное финансирование, отмечал зампред правительства.