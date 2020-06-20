Регионам выделят средства на дорожную деятельность

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил выделение регионам средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.
Правительство на заседании обсудило выделение Росавтодору в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также утверждение распределения указанных трансфертов между бюджетами субъектов РФ.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ выделит 46 регионам почти 44 миллиарда рублей на дорожное строительство.
Как сообщал ранее вице-премьер, несмотря на пандемию коронавируса, поставлены задача увеличить объем ввода и ремонта дорог. Выполнившие план по показателям нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регионы получат дополнительное финансирование, отмечал зампред правительства.