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Регионам выделят средства на дорожную деятельность
Кабмин РФ одобрил выделение регионам средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:43
россия
марат хуснуллин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, марат хуснуллин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика

Регионам выделят средства на дорожную деятельность

10:43 20.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки
Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил выделение регионам средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.
Правительство на заседании обсудило выделение Росавтодору в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также утверждение распределения указанных трансфертов между бюджетами субъектов РФ.
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19 июня, 13:05
Хуснулин: в строительство дорог нужно привлечь еще 1 триллион рублей
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ выделит 46 регионам почти 44 миллиарда рублей на дорожное строительство.
Как сообщал ранее вице-премьер, несмотря на пандемию коронавируса, поставлены задача увеличить объем ввода и ремонта дорог. Выполнившие план по показателям нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регионы получат дополнительное финансирование, отмечал зампред правительства.
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18 июня, 12:14
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РоссияМарат ХуснуллинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
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