В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В . В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, сообщила пресс-служба МВД по Коми.

Тела двух работников одного из воркутинских подразделений МВД обнаружили в здании в Юнь-Ягинском переулке. По горячим следам задержали сотрудника городского отдела полиции.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Сейчас выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.