Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573223013.html
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, сообщила пресс-служба МВД по Коми. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:27
воркута
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200619/1573168886.html
Почему их увольняют из полиции , а судят потом ? Типа, это просто убийца . Нет, это убийца полицейский и проблема в том, что таких там много . В России в полицию идут только отмороски. И надо это признать, а не увольнять их задним числом .
64
Не только отморозки.идут в полицию. Есть масса порядочных полицейских. Но достаточно лишь небольшого количества отморозков, чтобы страдала репутация всей структуры. Поэтом отморозков там не должно быть в принципе.
38
5
воркута
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воркута, происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

10:40 20.06.2020 (обновлено: 13:27 20.06.2020)
19741
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, сообщила пресс-служба МВД по Коми.
Тела двух работников одного из воркутинских подразделений МВД обнаружили в здании в Юнь-Ягинском переулке. По горячим следам задержали сотрудника городского отдела полиции.
По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Сейчас выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.
Руководство МВД по Коми назначило проверку. Подозреваемого уволят из органов внутренних дел, он также понесет ответственность в соответствии с законодательством. Его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.
Полицейский
19 июня, 10:30
Обвиняемого в убийстве саратовской школьницы признали вменяемым
22161015317
Обсудить 5
ВоркутаПроисшествия
Популярные комментарии
Почему их увольняют из полиции , а судят потом ? Типа, это просто убийца . Нет, это убийца полицейский и проблема в том, что таких там много . В России в полицию идут только отмороски. И надо это признать, а не увольнять их задним числом .
20 июня, 11:03
freizdorf
42020119
Не только отморозки.идут в полицию. Есть масса порядочных полицейских. Но достаточно лишь небольшого количества отморозков, чтобы страдала репутация всей структуры. Поэтом отморозков там не должно быть в принципе.
20 июня, 11:15
НПНе Патриот
3132101
Рекомендуем
Уральские пельмени с новой программой Из грязи в стразы
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Судья Елена Хахалева
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Патрульные катера MKVI
"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне
Олег Парастаев в клипе На заре
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев
Семья
Назван лучший способ оздоровления организма
Девушка на мосту
"Синий кит": почему ужесточение закона не останавливает "группы смерти"
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
Пригожин опубликовал "исторический эксклюзивчик" с Валерией
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
Монтажник на вышке сотовой связи
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния