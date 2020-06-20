https://ria.ru/20200620/1573223013.html
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег, сообщила пресс-служба МВД по Коми. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:40
2020-06-20T13:27
воркута
происшествия
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https://ria.ru/20200619/1573168886.html
freizdorf
Почему их увольняют из полиции , а судят потом ? Типа, это просто убийца . Нет, это убийца полицейский и проблема в том, что таких там много . В России в полицию идут только отмороски. И надо это признать, а не увольнять их задним числом .
64
Не Патриот
Не только отморозки.идут в полицию. Есть масса порядочных полицейских. Но достаточно лишь небольшого количества отморозков, чтобы страдала репутация всей структуры. Поэтом отморозков там не должно быть в принципе.
38
5
воркута
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воркута, происшествия