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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом
Сто девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались три человека, сообщает в субботу... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:38
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом

10:38 20.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Сто девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 20 июня в регионе зарегистрировано 4928 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки). Из них 327 детей. 2 715 пациентов выписаны с выздоровлением (+85 за сутки)", - говорится в сообщении.
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19 июня, 08:27Распространение нового коронавируса
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Власти сообщают, что скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2079. В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 172 200 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 466 жителей региона, 23 437 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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