https://ria.ru/20200620/1573222977.html
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом
Сто девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались три человека, сообщает в субботу... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:38
2020-06-20T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости.
Сто девять новых случаев инфицирования коронавирусом
выявили за последние сутки в Новосибирской области
, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 20 июня в регионе зарегистрировано 4928 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки). Из них 327 детей. 2 715 пациентов выписаны с выздоровлением (+85 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2079. В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 172 200 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 466 жителей региона, 23 437 человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.