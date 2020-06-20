В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом

"По данным оперативного штаба, на утро 20 июня в регионе зарегистрировано 4928 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки). Из них 327 детей. 2 715 пациентов выписаны с выздоровлением (+85 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68.