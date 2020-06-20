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Правительство профинансирует строительство соцобъектов в трех регионах
Правительство России на заседании в четверг одобрило обеспечение финансирования работ по строительству социальных объектов в Астраханской, Томской и Омской... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:36
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, омская область, томская область, астраханская область, экономика

Правительство профинансирует строительство соцобъектов в трех регионах

10:36 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило обеспечение финансирования работ по строительству социальных объектов в Астраханской, Томской и Омской областях, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить финансирование в 2020 году работ по строительству социальных объектов в Астраханской, Томской и Омской областях.
Поселок Новая Чара, Забайкальский край
9 июня, 11:06Забайкальский край
Начат ремонт соцобъектов в рамках развития Каларского района Забайкалья
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РоссияОмская областьТомская областьАстраханская областьЭкономика
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