https://ria.ru/20200620/1573222900.html
Правительство профинансирует строительство соцобъектов в трех регионах
Правительство России на заседании в четверг одобрило обеспечение финансирования работ по строительству социальных объектов в Астраханской, Томской и Омской... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:36
2020-06-20T10:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омская область, томская область, астраханская область, экономика