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В Окленде задержали женщину по делу об убийстве полицейского
Молодой человек, обвиняемый в убийстве полицейского в новозеландском городе Окленд, в субботу предстал перед судом, его предполагаемая сообщница задержана,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:33
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окленд, новая зеландия, в мире

В Окленде задержали женщину по делу об убийстве полицейского

10:33 20.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в убийстве полицейского в новозеландском городе Окленд, в субботу предстал перед судом, его предполагаемая сообщница задержана, сообщает газета New Zealand Herald.
В четверг во время рутинной проверки автомобиля сотрудниками дорожно-постовой службы на западе Окленда водитель неожиданно открыл стрельбу по стражам порядка и скрылся. Двое полицейских были ранены, один из них скончался. Покидая место происшествия, водитель сбил случайного прохожего, который был госпитализирован.
Позже стало известно, что после происшествия полиция задержала двух человек, однако о связи задержаний с убийством полицейского не сообщалось. В четверг вечером полиция уточнила, что по делу о стрельбе задержан 24-летний молодой человек, ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и опасном вождении, приведшем к травмам. В субботу он предстал перед судом по видеосвязи. Следующее заседание суда с его участием состоится 8 июля.
В субботу полиция также сообщила о задержании по делу о стрельбе 30-летней женщины. Как отмечает издание, полиция выдала ордер на ее арест по обвинениям, связанным с вождением, а также по обвинениям в пособничестве. Как ожидается, она предстанет перед судом в понедельник.
Акция протеста в городе Окленд в штате Калифорния, США
1 июня, 13:31
В Окленде обстреляли здание американской полиции
"Сейчас мы можем подтвердить, что Натали Бракен, которая разыскивалась полицией в связи со вчерашней стрельбой, взята под стражу", - говорится в заявлении полиции.
Преступления с применением огнестрельного оружия являются в Новой Зеландии редкостью. В последний раз полицейский становился жертвой преступника в мае 2009 года в городе Нейпир. Тогда офицер полиции погиб при осаде дома "новозеландского Рэмбо", который подозревался в незаконном хранении наркотиков.
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ОклендНовая ЗеландияВ мире
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