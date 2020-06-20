В Окленде задержали женщину по делу об убийстве полицейского

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в убийстве полицейского в новозеландском городе Молодой человек, обвиняемый в убийстве полицейского в новозеландском городе Окленд , в субботу предстал перед судом, его предполагаемая сообщница задержана, сообщает газета New Zealand Herald

В четверг во время рутинной проверки автомобиля сотрудниками дорожно-постовой службы на западе Окленда водитель неожиданно открыл стрельбу по стражам порядка и скрылся. Двое полицейских были ранены, один из них скончался. Покидая место происшествия, водитель сбил случайного прохожего, который был госпитализирован.

Позже стало известно, что после происшествия полиция задержала двух человек, однако о связи задержаний с убийством полицейского не сообщалось. В четверг вечером полиция уточнила, что по делу о стрельбе задержан 24-летний молодой человек, ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и опасном вождении, приведшем к травмам. В субботу он предстал перед судом по видеосвязи. Следующее заседание суда с его участием состоится 8 июля.

В субботу полиция также сообщила о задержании по делу о стрельбе 30-летней женщины. Как отмечает издание, полиция выдала ордер на ее арест по обвинениям, связанным с вождением, а также по обвинениям в пособничестве. Как ожидается, она предстанет перед судом в понедельник.

"Сейчас мы можем подтвердить, что Натали Бракен, которая разыскивалась полицией в связи со вчерашней стрельбой, взята под стражу", - говорится в заявлении полиции.