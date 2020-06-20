https://ria.ru/20200620/1573222760.html
Правительство одобрило проект ФЗ о сохранении таможенниками мест
Кабмин РФ одобрил принятие законопроекта, позволяющего сохранить на службе в таможенных органах работников вне зависимости от возраста, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:32
2020-06-20T10:32
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РИА Новости
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россия, безопасность, общество
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Кабмин РФ одобрил принятие законопроекта, позволяющего сохранить на службе в таможенных органах работников вне зависимости от возраста, сообщается на сайте правительства
в субботу.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что принятие законопроекта позволит сохранить на службе в таможенных органах сотрудников, которые способны по состоянию здоровья, профессиональным и личностным качествам выполнять задачи, возложенные на таможенные органы, качественно и плодотворно осуществлять свою дальнейшую деятельность, а также позволит эффективно использовать значительный опыт таких сотрудников в целях оптимизации работы таможенных органов
Согласно статье, в которую вносятся изменения, сотрудники таможенных органов могут состоять на службе до достижения ими возраста 50, 55 или 60 лет в зависимости от должности. Также срок пребывания на службе сотрудников, достигших предельного возраста, может быть продлен руководителем Федеральной таможенной службы в каждом конкретном случае до пяти лет.