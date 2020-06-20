Правительство одобрило проект ФЗ о сохранении таможенниками мест

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил принятие законопроекта, позволяющего сохранить на службе в таможенных органах работников вне зависимости от возраста, сообщается Кабмин РФ одобрил принятие законопроекта, позволяющего сохранить на службе в таможенных органах работников вне зависимости от возраста, сообщается на сайте правительства в субботу.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие законопроекта позволит сохранить на службе в таможенных органах сотрудников, которые способны по состоянию здоровья, профессиональным и личностным качествам выполнять задачи, возложенные на таможенные органы, качественно и плодотворно осуществлять свою дальнейшую деятельность, а также позволит эффективно использовать значительный опыт таких сотрудников в целях оптимизации работы таможенных органов