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Правительство одобрило проект ФЗ о сохранении таможенниками мест
Кабмин РФ одобрил принятие законопроекта, позволяющего сохранить на службе в таможенных органах работников вне зависимости от возраста, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:32
россия
безопасность
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, безопасность, общество

Правительство одобрило проект ФЗ о сохранении таможенниками мест

10:32 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗона таможенного досмотра
Зона таможенного досмотра
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зона таможенного досмотра. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил принятие законопроекта, позволяющего сохранить на службе в таможенных органах работников вне зависимости от возраста, сообщается на сайте правительства в субботу.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Сотрудница таможенной службы РФ
9 июня, 06:05
Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Уточняется, что принятие законопроекта позволит сохранить на службе в таможенных органах сотрудников, которые способны по состоянию здоровья, профессиональным и личностным качествам выполнять задачи, возложенные на таможенные органы, качественно и плодотворно осуществлять свою дальнейшую деятельность, а также позволит эффективно использовать значительный опыт таких сотрудников в целях оптимизации работы таможенных органов
Согласно статье, в которую вносятся изменения, сотрудники таможенных органов могут состоять на службе до достижения ими возраста 50, 55 или 60 лет в зависимости от должности. Также срок пребывания на службе сотрудников, достигших предельного возраста, может быть продлен руководителем Федеральной таможенной службы в каждом конкретном случае до пяти лет.
502006
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РоссияБезопасностьОбщество
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