Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"

"Уральские пельмени" с новой программой "Из грязи в стразы". Архивное фото

"Уральские пельмени" с новой программой "Из грязи в стразы"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший участник и директор " Бывший участник и директор " Уральских пельменей Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.

По его словам, сейчас коллектив зарабатывает около 300 миллионов рублей в год.

"Они очень небедные люди, имеющие по несколько квартир, домов, машин и так далее", — сказал он в комментарии Teleprogramma.pro .

Нетиевский добавил, что с 2009 по 2015 год актеры и авторы проекта получили по официальным договорам более 400 миллионов рублей. Кроме того, на корпоративах и гастролях коллектив заработал еще 500 миллионов.