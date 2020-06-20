https://ria.ru/20200620/1573222434.html
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:23
2020-06-20T16:58
культура
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
общество
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https://ria.ru/20200506/1571016693.html
Мишка О!
900 млн за 7 лет = 129 млн в год. И это не чистая прибыль. Из этих денег, полагаю, уходило до половины на аренду залов, изготовление реквизита и другие расходы на шоу. Ну, даже если осталось 80 млн в год после уплаты налогов. Это нужно поделить на весь коллектив - вместе с артистами и сценаристами (КВН-щики) ещё есть операторы, мастера по свету, музыканты, гримёры, костюмеры, водители, грузчики и т.п. Минимум набирается коллектив от 50 человек. 80/50 = 1.6 млн в год на человека чистого дохода = 133 тыр в мес. Это средний доход. Понятно, что сами КВН-щики (учредители) получают в разы больше этого среднего. Ну где-то 200-300 тыр. в мес. Это достойный доход для талантливых артистов, чей честный труд востребован и уважаем в народе. Но это же не космические доходы наших министров и грефо-чубайсоидов, которые в кризис выписывают себе премии в сотни млн $ в год каждому.
81
nakis Kamakis
Они эти деньги не как Соловьевы из бюджета тянут.
71
21
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_0:0:2659:1495_1400x0_80_0_0_51a7493bc187ee0608cf2f7ba2caf814.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени, общество