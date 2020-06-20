Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200620/1573222434.html
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:58
культура
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_0:0:2659:1495_1400x0_80_0_0_51a7493bc187ee0608cf2f7ba2caf814.jpg
https://ria.ru/20200506/1571016693.html
900 млн за 7 лет = 129 млн в год. И это не чистая прибыль. Из этих денег, полагаю, уходило до половины на аренду залов, изготовление реквизита и другие расходы на шоу. Ну, даже если осталось 80 млн в год после уплаты налогов. Это нужно поделить на весь коллектив - вместе с артистами и сценаристами (КВН-щики) ещё есть операторы, мастера по свету, музыканты, гримёры, костюмеры, водители, грузчики и т.п. Минимум набирается коллектив от 50 человек. 80/50 = 1.6 млн в год на человека чистого дохода = 133 тыр в мес. Это средний доход. Понятно, что сами КВН-щики (учредители) получают в разы больше этого среднего. Ну где-то 200-300 тыр. в мес. Это достойный доход для талантливых артистов, чей честный труд востребован и уважаем в народе. Но это же не космические доходы наших министров и грефо-чубайсоидов, которые в кризис выписывают себе премии в сотни млн $ в год каждому.
81
Они эти деньги не как Соловьевы из бюджета тянут.
71
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_0:0:2659:1495_1400x0_80_0_0_51a7493bc187ee0608cf2f7ba2caf814.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_0:0:2659:1995_1400x0_80_0_0_4fc38fc6e3fb0d53027001245be6cd5b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_266:0:2266:2000_1400x0_80_0_0_0bf64517d6a5b4ad077fbb482f0cd4d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени, общество

Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"

10:23 20.06.2020 (обновлено: 16:58 20.06.2020)
44021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из грязи в стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из грязи в стразы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Уральские пельмени" с новой программой "Из грязи в стразы". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
По его словам, сейчас коллектив зарабатывает около 300 миллионов рублей в год.

"Они очень небедные люди, имеющие по несколько квартир, домов, машин и так далее", — сказал он в комментарии Teleprogramma.pro.

Нетиевский добавил, что с 2009 по 2015 год актеры и авторы проекта получили по официальным договорам более 400 миллионов рублей. Кроме того, на корпоративах и гастролях коллектив заработал еще 500 миллионов.
Сергей Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011-м учредили на паритетных началах десять участников шоу. После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
6 мая, 11:32Культура
Нетиевский не смог оплатить пошлину по иску к компании экс-коллег
913843163862
Обсудить 21
КультураШоу-бизнесСергей НетиевскийУральские пельмениОбщество
Популярные комментарии
900 млн за 7 лет = 129 млн в год. И это не чистая прибыль. Из этих денег, полагаю, уходило до половины на аренду залов, изготовление реквизита и другие расходы на шоу. Ну, даже если осталось 80 млн в год после уплаты налогов. Это нужно поделить на весь коллектив - вместе с артистами и сценаристами (КВН-щики) ещё есть операторы, мастера по свету, музыканты, гримёры, костюмеры, водители, грузчики и т.п. Минимум набирается коллектив от 50 человек. 80/50 = 1.6 млн в год на человека чистого дохода = 133 тыр в мес. Это средний доход. Понятно, что сами КВН-щики (учредители) получают в разы больше этого среднего. Ну где-то 200-300 тыр. в мес. Это достойный доход для талантливых артистов, чей честный труд востребован и уважаем в народе. Но это же не космические доходы наших министров и грефо-чубайсоидов, которые в кризис выписывают себе премии в сотни млн $ в год каждому.
20 июня, 12:02
Мишка О!
64100115
Они эти деньги не как Соловьевы из бюджета тянут.
20 июня, 11:24
nKnakis Kamakis
49200020
Рекомендуем
Судья Елена Хахалева
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Олег Парастаев в клипе На заре
Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев
Патрульные катера MKVI
"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Монтажник на вышке сотовой связи
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: в России нашли способ достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния