Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573222302.html
На Украине выявили 841 случай заражения коронавирусом за сутки
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 841, до 35 825, умерли еще 9 человек, заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:51
максим степанов
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_8c9e80d0a2f3dc3a788d6e8fe392a002.jpg
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_8c9e80d0a2f3dc3a788d6e8fe392a002.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1434a40075b2915ee8c07c5dbd7fd397.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_154:0:2202:2048_1400x0_80_0_0_7d783ab5f6835a7d478b9a2aaf62501a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим степанов, коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине выявили 841 случай заражения коронавирусом за сутки

10:51 20.06.2020
318
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 841, до 35 825, умерли еще 9 человек, заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболел 841 человек, из них 66 детей, а также 73 медработника. Зафиксированы девять летальных случаев. Выздоровели 373 человека. Всего за время пандемии заболели 35 825 человек… Всего выздоровели 16 406 человек, а летальных случаев 994", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 139, Ровенской – 83, Закарпатской – 109 и Киеве – 76.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
720000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России за сутки выписали 10185 человек после лечения COVID-19
Военная база США Футэмма
На военной базе США в Японии выявили новые случаи заражения коронавирусом
Полиция и стадион Открытие Арена
В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке
Анализ на коронавирус
В России провели более 16,6 миллиона тестов на коронавирус
Медик выходит из машины скорой помощи
В Москве зафиксировали наименьший прирост случаев заболевания COVID-19
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
В Киевской области заболеваемость COVID-19 приблизилась к критической
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии выявили 603 новых случая заражения коронавирусом
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Югре выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Врач
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния