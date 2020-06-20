На Украине выявили 841 случай заражения коронавирусом за сутки

"За минувшие сутки заболел 841 человек, из них 66 детей, а также 73 медработника. Зафиксированы девять летальных случаев. Выздоровели 373 человека. Всего за время пандемии заболели 35 825 человек… Всего выздоровели 16 406 человек, а летальных случаев 994", - сказал Степанов.