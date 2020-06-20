Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200620/1573222169.html
Музей Акрополя ждет возвращения скульптур Парфенона из Великобритании
Борьба за возвращение из Великобритании скульптур Парфенона усиливается, Британскому музею пора доказать, что он не является колониальной музейной организацией... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:18
культура
афинский акрополь
дискуссии о возврате в грецию скульптур парфенона
британский музей
великобритания
греция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147368/42/1473684259_0:189:2972:1861_1400x0_80_0_0_d6fbbb411d94043faea647340f3320cb.jpg
https://ria.ru/20200426/1570589268.html
https://ria.ru/20200518/1571611312.html
https://ria.ru/20200617/1573079427.html
https://ria.ru/20200319/1568812457.html
афинский акрополь
великобритания
греция
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/147368/42/1473684259_0:189:2972:1861_1400x0_80_0_0_d6fbbb411d94043faea647340f3320cb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147368/42/1473684259_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_e6f9cad9a2908b9ff802aeb5a81aabde.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147368/42/1473684259_462:0:2510:2048_1400x0_80_0_0_fb395ee4a0fb1315297d4f9c8014e9c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афинский акрополь, дискуссии о возврате в грецию скульптур парфенона, британский музей, великобритания, греция, афины, в мире

Музей Акрополя ждет возвращения скульптур Парфенона из Великобритании

10:18 20.06.2020
326
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПарфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе. Архивное фото
АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Борьба за возвращение из Великобритании скульптур Парфенона усиливается, Британскому музею пора доказать, что он не является колониальной музейной организацией 19 века, заявила министр культуры Греции Лина Мендони на пресс-конференции по случаю 11-летия музея Акрополя.
Залы музея готовы принять все скульптуры Парфенона, заявил президент музея Акрополя Димитрис Падермалис.
Новое здание музея было открыто 20 июня 2009 года, его строительство считалось обязательным условием в кампании по возвращению мраморных скульптур Парфенона из Британского музея, незаконно вывезенных британским посланником в Константинополе лордом Элгином. До этого Британия заявляла, что Греция не в состоянии обеспечить достойные условия хранения мрамора Парфенона.
Музей Акрополя является самым посещаемым музеем в Греции. В экспозиции на площади 14 тысяч квадратных метров представлены около четырех тысяч экспонатов.
© РИА Новости / Геннадий МельникМузея Акрополя
Музея Акрополя
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Музея Акрополя
На пресс-конференции было объявлено о новом этапе в отношениях между музеями Греции, а Падермалис рассказал о новых экспонатах и изменениях в музее Акрополя за последний год.

Борьба усиливается

Министр культуры и спорта Лина Мендони начала пресс-конференцию с объявления о "высоко символичном" знаменательном шаге – предстоящей передаче из Национального археологического музея в музей Акрополя фрагмента скульптуры мужской головы с северного фриза Парфенона. Сейчас этот фрагмент представлен в Археологическом музее на выставке "За это мы боролись", посвященной революции 1821 года.
"Этот жест символичен. Таким образом, мы хотим подчеркнуть огромное значение, которое мы придаем возвращению скульптур Парфенона на место их рождения и их воссоединению со скульптурами, выставленными в музее Акрополя. Сегодня, по случаю одиннадцатого дня рождения музея Акрополя, мы, по сути, начинаем новые отношения между публичными музеями страны. Этот фрагмент является очень важным экспонатом Национального археологического музея. Но он приобретает совершенно иной смысл, когда воссоединится и найдет свое первоначальное место на фризе", - сказала министр.
© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр культуры и спорта Греции Лина Мендони
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони
"Этим шагом мы хотим показать, что нам нужен, по крайней мере, для государственных музеев, другой менталитет. Культура сотрудничества, культура отсутствия собственности, отсутствия собственности на находки и предметы, которые могут находиться в другом музее", - сказала Мендони.
По ее словам, требования Греции о возвращении скульптур Парфенона из Британского музея находят все большую поддержку в мире.
"Сегодня на международном уровне усиливается борьба за возвращение скульптур при поддержке специальных научных комитетов по всему миру. Сейчас настало время для Британского музея доказать, что он уже не колониальная музейная организация 19 века, но что он приспосабливается к международным требованиям и к кодексам этики, которые сегодня касаются возвращения похищенных или контрабандных, а следовательно, незаконно приобретенных культурных ценностей", - сказала министр.
Мендони сказала, что музей Акрополя "на острие борьбы за возвращение" скульптур Парфенона.
Президент музея Акрополя профессор Димитрис Падермалис поблагодарил министра за возвращение экспоната из Археологического музея.
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
26 апреля, 16:24Культура
Археологи обязали снести часть здания и открыть вид на Акрополь в Афинах
"Это часть номер 29 из фриза", - сказал президент музея.
"Зал Парфенона был построен таким образом, чтобы все было готово к возвращению (скульптур), потому что мы всегда оптимистично настроены, что это может произойти. Это очень большой шаг, который вы предлагаете. Это новый способ сотрудничества между музеями греческого государства", - сказал он.

Два Акрополя в одном музее

Падермалис сказал, что основная цель музея на ближайшие годы - обновление экспозиции и обогащение презентации двух великих храмов Акрополя.
"Под крышей музея Акрополя находятся два Акрополя - архаический и классический. У архаики в течение 50 лет и более был только один храм, который мы называем Гекатомпедон или "про-Парфеноном". Мы все знаем большой фронтон с двумя львами, разрывающими быка, но мы не понимаем ни размера храма, ни его значения. Вот почему мы выставили в сотрудничестве с Службой сохранения памятников Акрополя три рельефа и метопу из этого храма. Посетитель, сравнивания их с другими экспонатами, выставленными в музее, понимает размер храма: три рельефа имеют высоту 140 сантиметров, а остальные обычно всего 40 сантиметров", - сказал профессор.
© РИА Новости / Геннадий МельникПрезидент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Он сообщил, что в музее выставлена также "любовная надпись", оставленная на развалинах древнего храма.
"Без архаического Акрополя невозможно воспринимать классический Акрополь и его классические памятники. Это храм, который сожгли персы", - сказал президент музея.
По его словам, музей подготовит выставку о пожаре в Акрополе в связи с 2500-летием битвы при Фермопилах и битвы при Саламине.

Музей освежился

Падермалис сообщил, что закрытие музея 14 марта из-за пандемии было "сильным ударом".
"Мы не закрывались на столько дней, но мы использовали это время для увеличения посещаемости. Посетитель – наша главная цель. Наша цель - передать знания, показать содержание музея", - сказал он.
По его словам, до конца февраля посещаемость была на уровне прошлого года, но в начале марта она упала – со 147 тысяч в марте 2019 года до 26 тысяч за две первые недели марта 2020 года.
Открытие Акрополя в Греции
18 мая, 13:10Туризм
Афинский Акрополь стоит пустой, несмотря на бесплатный вход
"Конечно, это был шок, когда вместо обычных шести тысяч посетителей в день в первый день после возобновления работа (15 июня) пришли 137 человек, во второй день 214, и в третий день 130. Но мы уверены, что постепенно их количество вырастет", - сказал он.
По его словам, с июня 2019 года по март этого года музей посетили 1 283 125 посетителей.
Президент музея отметил, что в течение месяцев, когда музей оставался закрытым, была проведена полная уборка.
"Музей "освежился". Музей не должен напоминать большую антикварную лавку. Музей должен быть свежим. И мы одновременно обновили часть экспонатов, чтобы вернувшийся посетитель увидел новые вещи, ощутил роль, которую экспонат сыграл в историческом пространстве", - сказал Падермалис.
© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр культуры и спорта Греции Лина Мендони и президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Кроме того, в зале архаических скульптур были установлены некоторые скульптуры, например копия знаменитой Коры из Лионского музея. Она состоит из двух больших частей, одна находится в Лионском музее, а другая в музее Акрополя.
Он сообщил также, что в музее были установлены новые современные светильники LED, освещение которых близко к естественному свету.
"Кариатиды и другие скульптуры теперь купаются в свете почти таком же, как естественный, который подчеркивает все их величие, их небольшие, но ценные детали. А детали это главная тайна древней скульптуры", - сказал Падермалис.
Он заявил также, что для музея очень важны цифровые технологии.
"Мы не относимся к тем, кто замещает или заменяет настоящий музей. Опыт посещения нельзя заменить ничем. Но можно увидеть, какой видел скульптуру человек 2,5 тысячи лет назад. Мы используем цифровые технологии, чтобы показать то, что нельзя увидеть простым глазом", - сказал президент музея.
Письмо, написанное совместно художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном
17 июня, 18:07Культура
Музей в Амстердаме купил письмо Ван Гога и Гогена за 210 тысяч евро

Мрамор Парфенона

Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение – фирман визиря на их вывоз.
Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.
Раннесредневековая серебряная брошь
19 марта, 06:50Культура
Британский музей рассказал, какая находка 2019 года была самой ценной
900101
Обсудить 0
КультураАфинский АкропольДискуссии о возврате в Грецию скульптур ПарфенонаБританский музейВеликобританияГрецияАфиныВ мире
Рекомендуем
Руки в наручниках
В Окленде задержали женщину по делу об убийстве полицейского
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Уральские пельмени с новой программой Из грязи в стразы
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Китайский эксперт объяснил причины приграничного спора с Индией
Генерал-полковник Трубников возле штандарта 2-го Белорусского фронта на Параде Победы
Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году
Виды Сеула
Южная Корея призвала КНДР прекратить подготовку к отправке листовок
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Регионам возместят часть затрат на проценты по инвесткредитам в АПК
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил артиста Коренева с юбилеем
Логотип компании Johnson & Johnson
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее
Фельдшер скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч
Зона таможенного досмотра
Правительство одобрило проект ФЗ о сохранении таможенниками мест
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россиянам, остающимся за рубежом из-за COVID-19, выделили средства
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния