https://ria.ru/20200620/1573222147.html
Регионам возместят часть затрат на проценты по инвесткредитам в АПК
Правительство РФ в четверг одобрило распределение средств бюджетам субъектов РФ в текущем году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:17
2020-06-20T10:17
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b26a1b9ff0ff493e3c925f16d4699121.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_b26a1b9ff0ff493e3c925f16d4699121.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6319fb4979a9c86454113b2c5eee4ae6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_321:0:2368:2047_1400x0_80_0_0_0fd748a36b825fcb66abc40be1dd6314.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика