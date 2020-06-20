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Регионам возместят часть затрат на проценты по инвесткредитам в АПК
Правительство РФ в четверг одобрило распределение средств бюджетам субъектов РФ в текущем году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:17
россия
экономика
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60
россия, экономика

Регионам возместят часть затрат на проценты по инвесткредитам в АПК

10:17 20.06.2020
61
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило распределение средств бюджетам субъектов РФ в текущем году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения поможет в достижении целей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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5 июня, 12:23
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РоссияЭкономика
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