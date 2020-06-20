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Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлили до конца июня
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:05
2020-06-20T10:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
"Режим самоизоляции на Ямале
продлён до 30 июня включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились... Для граждан с хроническими заболеваниями и ямальцев старше 65 лет сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все жители округа по-прежнему должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, продолжат работу с соблюдением повышенных мер предосторожности.
По словам замглавы региона Татьяны Бучковой, эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет вводить дополнительные послабления.
"Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме. Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений", - приводятся в сообщении штаба слова Бучковой.
Коронавирус на Ямале подтвержден у 3834 человек, выздоровело около половины из них, скончались 22 пациента с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.