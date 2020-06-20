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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:03 20.06.2020
287
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТанк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 33 единицы", - добавил представитель ведомства.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
19 июня, 12:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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