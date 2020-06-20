Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее

"Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи. Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа - красивая кожа", - заявили в компании.

В компании сообщили, что с сайта убирают продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, однако они еще какое-то время будут появляться на полках магазинов.

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.