Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573221754.html
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее
Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:59
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
johnson & johnson
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_61acebd60c404bbda48674520e97aab0.jpg
https://ria.ru/20200620/1573219917.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:177:3072:1905_1400x0_80_0_0_61acebd60c404bbda48674520e97aab0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_13e990b5b3e075061eb148248157a07d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_900e91079ea3ab1866d58bac204e3fb6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, johnson & johnson, сша, в мире

Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее

09:59 20.06.2020
2603
© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mel Evans
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times.
"Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи. Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа - красивая кожа", - заявили в компании.
В компании сообщили, что с сайта убирают продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, однако они еще какое-то время будут появляться на полках магазинов.
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 09:03
Трамп упрекнул полицию в бездействии из-за сноса памятника в Вашингтоне
249401115
Обсудить 2
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаJohnson & JohnsonСШАВ мире
Рекомендуем
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Судья Елена Хахалева
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"
Президент РФ Владимир Путин
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Производство мороженого
Компания из США посчитала название "эскимо" уничижительным для эскимосов
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
Уральские пельмени с новой программой Из грязи в стразы
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке
Президент РФ Владимир Путин
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Производство мороженого
На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме с ней
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния