https://ria.ru/20200620/1573221754.html
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее
Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:59
2020-06-20T09:59
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
johnson & johnson
сша
в мире
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2
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, johnson & johnson, сша, в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Американская компания Johnson & Johnson
решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times
.
"Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи. Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа - красивая кожа", - заявили в компании.
В компании сообщили, что с сайта убирают продукты Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, однако они еще какое-то время будут появляться на полках магазинов.
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.
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вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.