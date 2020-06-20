https://ria.ru/20200620/1573221722.html
Россиянам, остающимся за рубежом из-за COVID-19, выделили средства
Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение МИД РФ средств на оказание поддержки россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за распространения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:02
2020-06-20T10:11
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067694_71:0:1209:640_1400x0_80_0_0_89f6ee6120fb4cea08ccf6a3a87d3e25.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, общество