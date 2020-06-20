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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573221722.html
Россиянам, остающимся за рубежом из-за COVID-19, выделили средства
Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение МИД РФ средств на оказание поддержки россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за распространения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:11
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, общество

Россиянам, остающимся за рубежом из-за COVID-19, выделили средства

10:02 20.06.2020 (обновлено: 10:11 20.06.2020)
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© РИА НовостиРоссияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
© РИА Новости
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кабмин РФ на заседании в четверг одобрил выделение МИД РФ средств на оказание поддержки россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
28 мая, 17:10Распространение нового коронавируса
В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом
Отмечается, что эта мера позволит оказать социальную поддержку россиянам, которые оказались в сложном положении за рубежом из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты расходов на проживание, питание, а также продления сроков действия документов, на основании которых российские граждане находятся на территориях иностранных государств.
Предполагается, что принятие распоряжения позволит обеспечить выплаты российским гражданам до 30 июня включительно.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
21 мая, 18:06Распространение нового коронавируса
МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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