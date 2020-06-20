Россиянам, остающимся за рубежом из-за COVID-19, выделили средства

В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом

В МИД рассказали о помощи россиянам, остающимся за рубежом

Отмечается, что эта мера позволит оказать социальную поддержку россиянам, которые оказались в сложном положении за рубежом из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в части оплаты расходов на проживание, питание, а также продления сроков действия документов, на основании которых российские граждане находятся на территориях иностранных государств.