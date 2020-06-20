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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573221600.html
В Воронежской области число заболевших COVID-19 превысило 5,6 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области снова превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5663,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области число заболевших COVID-19 превысило 5,6 тысячи

09:55 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области снова превысило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5663, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но на следующий день число новых случаев выросло до 203.
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"В субботу, 20 июня, официально подтверждено заражение 202 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 5663 человек. Скончались 30 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровел 2861.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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