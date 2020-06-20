Врио главы ЕАО назвал новые точки экономического роста региона

"В регионе в течение ближайшего месяца будет завершено оформление всех необходимых документов по созданию нового кластера по производству медицинских фармпрепаратов, медтехники и медицинских изделий. Проект рассчитан на шесть лет, общая численность работников, которые будут задействованы, – более 10 тысяч", - сказал Гольдштейн.

"Ведем переговоры и с самой крупной корейской компанией по выращиванию женьшеня. Они проехали практически весь Дальний Восток, по их мнению, только в ЕАО есть подходящая земля для выращивания женьшеня. Но нам не нужно просто выращивать женьшень; нам хотелось бы делать все производные - вытяжки, кремы и так далее, то есть достроить цепочку добавленной стоимости. Поэтому пока все на стадии переговоров", - сказал собеседник.