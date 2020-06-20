Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573221554.html
Врио главы ЕАО назвал новые точки экономического роста региона
Новыми точками роста экономики Еврейской автономной области могут стать проекты по созданию кластера фармацевтических препаратов и медицинских изделий, а также... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:30
ростислав гольдштейн
биробиджан
еврейская автономная область
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_0:0:2759:1552_1400x0_80_0_0_295c242d1d55cb5b7260f5c5d4af9ad4.jpg
https://ria.ru/20200620/1573220146.html
https://ria.ru/20200620/1573219083.html
биробиджан
еврейская автономная область
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_0:0:2759:1552_1400x0_80_0_0_295c242d1d55cb5b7260f5c5d4af9ad4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_5c4199d443f782cfb3f3cefade1c72a7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693944_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_f8a31e24afd874e8bd2d18c0ecb23920.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростислав гольдштейн, биробиджан, еврейская автономная область, китай, экономика

Врио главы ЕАО назвал новые точки экономического роста региона

09:54 20.06.2020 (обновлено: 10:30 20.06.2020)
211
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Новыми точками роста экономики Еврейской автономной области могут стать проекты по созданию кластера фармацевтических препаратов и медицинских изделий, а также ферма по выращиванию женьшеня, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
"В регионе в течение ближайшего месяца будет завершено оформление всех необходимых документов по созданию нового кластера по производству медицинских фармпрепаратов, медтехники и медицинских изделий. Проект рассчитан на шесть лет, общая численность работников, которые будут задействованы, – более 10 тысяч", - сказал Гольдштейн.
По его словам, на первом этапе "Медсинтез" подобрал площадку на бывшей обувной фабрике. Там уже устанавливается оборудование для производства медицинских масок и защитных костюмов. На втором этапе компания планирует полностью заместить на российском рынке медицинские изделия, поставляемые из Китая. Следующий этап – это производство уже непосредственно медфармпрепаратов.
"Ведем переговоры и с самой крупной корейской компанией по выращиванию женьшеня. Они проехали практически весь Дальний Восток, по их мнению, только в ЕАО есть подходящая земля для выращивания женьшеня. Но нам не нужно просто выращивать женьшень; нам хотелось бы делать все производные - вытяжки, кремы и так далее, то есть достроить цепочку добавленной стоимости. Поэтому пока все на стадии переговоров", - сказал собеседник.
Биробиджан
Вчера, 09:10
В ЕАО подали более 1,2 тысячи заявок на налоговые льготы из-за COVID-19
Он отметил, что точками роста могут стать добыча полезных ископаемых, производство продовольственных товаров на экспорт и логистика. После открытия моста Нижнеленинское –Тунцзян (КНР) путь из Китая в Россию сократится на 800 километров. Пропускная способность составит 21 миллион тонн, а это больше 60 миллиардов долларов.
"Знаете, я всегда привожу такой пример: в тысяче километров от Москвы проживает 40 миллионов человек. В тысяче километров от Биробиджана – больше 100 миллионов. Вот яркий пример – наша близость к Китаю. Ведь КНР сегодня – не только мировой поставщик, но и один из крупнейших потребителей. Они очень ценят наше экологически чистое продовольствие. Китаю нужны гигантские сырьевые ресурсы. А наша задача – сделать так, чтобы в соседнюю страну поставлялась продукция глубокой российской переработки – с высокой долей добавленной стоимости", - сказал врио губернатора.
Читайте полный текст интервью >>>
Набережная Биры в Биробиджане
Вчера, 08:24Распространение нового коронавируса
Врио главы ЕАО рассказал, как регион предотвратил рост случаев COVID-19
311001
Обсудить 0
Ростислав ГольдштейнБиробиджанЕврейская автономная областьКитайЭкономика
Рекомендуем
Ростислав Гольдштейн
Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Регионам возместят часть затрат на проценты по инвесткредитам в АПК
Российские рубли
ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета
Строительство
Правительство профинансирует строительство соцобъектов в трех регионах
Американские доллары
Банк БРИКС предоставил ЮАР заем для борьбы с коронавирусом
Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки
Регионам выделят средства на дорожную деятельность
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ростислав Гольдштейн
В селах ЕАО построят более 20 ФАПов, рассказал врио губернатора региона
Работа пожарно-спасательного центра
В Москве ликвидировали пожар в ангаре цементного завода
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Тамбовской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Биробиджан
В ЕАО подали более 1,2 тысячи заявок на налоговые льготы из-за COVID-19
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Посевная
В Алтайском крае успешно завершили посевную, несмотря на коронавирус
Уральские пельмени с новой программой Из грязи в стразы
Экс-директор раскрыл доходы участников "Уральских пельменей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния