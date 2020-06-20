https://ria.ru/20200620/1573221210.html
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Для победы над пандемией COVID-19 необходима консолидация всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:46
2020-06-20T09:46
коронавирус covid-19
совет безопасности оон
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оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, япония, сша, в мире
ТОКИО, 20 июн - РИА Новости.
Для победы над пандемией COVID-19
необходима консолидация всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав, заявил РИА Новости известный в Японии
специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура, комментируя статью Владимира Путина
"75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН
(Россия, США
, Китай
, Британия, Франция
- постоянные члены СБ ООН
) сможет состояться как можно скорее.
"Путин призывает к консолидации всех стран мира, которая необходима для окончательной победы над коронавирусом. Для этого он предложил встречу лидеров пяти стран. (...) Главная цель Путина – добиться сплочения России, Америки и Китая. Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина – руководящая роль в мировом порядке мира "после короны", - сказал эксперт.
Смысл саммита стран, обладающих ядерным оружием, в том, что они обладают настоящим весомым словом для определения порядка в мире, считает Накамура.
"Цель созыва лидеров пяти стран в том, чтобы показать - для поддержания мирового порядка веским словом обладают страны, располагающие ядерным оружием. Это реальная политика", - подчеркнул политолог.
Он считает также, что только российский президент сможет способствовать налаживанию отношений между Китаем и США.
"Помирить Америку и Китай никто, кроме Путина не сможет. И он это понимает как никто другой. Через примирение он хочет обозначить свое присутствие. Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку", - сказал Накамура.
Ученый считает, что встреча лидеров пяти стран по времени должна состояться между 24 июня и 1 июля.
"Встреча лидеров пяти стран пройдет между парадом в среду на следующей неделе и голосованием по поправкам к Конституции 1 июля", - добавил эксперт.