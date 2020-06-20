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Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Для победы над пандемией COVID-19 необходима консолидация всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:46
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, япония, сша, в мире

Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

09:46 20.06.2020
56914
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Для победы над пандемией COVID-19 необходима консолидация всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав, заявил РИА Новости известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура, комментируя статью Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН (Россия, США, Китай, Британия, Франция - постоянные члены СБ ООН) сможет состояться как можно скорее.
Президент РФ Владимир Путин
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"Путин призывает к консолидации всех стран мира, которая необходима для окончательной победы над коронавирусом. Для этого он предложил встречу лидеров пяти стран. (...) Главная цель Путина – добиться сплочения России, Америки и Китая. Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина – руководящая роль в мировом порядке мира "после короны", - сказал эксперт.
Смысл саммита стран, обладающих ядерным оружием, в том, что они обладают настоящим весомым словом для определения порядка в мире, считает Накамура.
"Цель созыва лидеров пяти стран в том, чтобы показать - для поддержания мирового порядка веским словом обладают страны, располагающие ядерным оружием. Это реальная политика", - подчеркнул политолог.
Он считает также, что только российский президент сможет способствовать налаживанию отношений между Китаем и США.
"Помирить Америку и Китай никто, кроме Путина не сможет. И он это понимает как никто другой. Через примирение он хочет обозначить свое присутствие. Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку", - сказал Накамура.
Ученый считает, что встреча лидеров пяти стран по времени должна состояться между 24 июня и 1 июля.
"Встреча лидеров пяти стран пройдет между парадом в среду на следующей неделе и голосованием по поправкам к Конституции 1 июля", - добавил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
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Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
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Коронавирус COVID-19Совет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияКитайООНЯпонияСШАВ мире
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