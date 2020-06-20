Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Для победы над пандемией Для победы над пандемией COVID-19 необходима консолидация всех стран мира, особенно тех, которые обладают реальной политической силой, как пять ядерных держав, заявил РИА Новости известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура, комментируя статью Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

"Путин призывает к консолидации всех стран мира, которая необходима для окончательной победы над коронавирусом. Для этого он предложил встречу лидеров пяти стран. (...) Главная цель Путина – добиться сплочения России, Америки и Китая. Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина – руководящая роль в мировом порядке мира "после короны", - сказал эксперт.

Смысл саммита стран, обладающих ядерным оружием, в том, что они обладают настоящим весомым словом для определения порядка в мире, считает Накамура.

"Цель созыва лидеров пяти стран в том, чтобы показать - для поддержания мирового порядка веским словом обладают страны, располагающие ядерным оружием. Это реальная политика", - подчеркнул политолог.

Он считает также, что только российский президент сможет способствовать налаживанию отношений между Китаем и США.

"Помирить Америку и Китай никто, кроме Путина не сможет. И он это понимает как никто другой. Через примирение он хочет обозначить свое присутствие. Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку", - сказал Накамура.

Ученый считает, что встреча лидеров пяти стран по времени должна состояться между 24 июня и 1 июля.