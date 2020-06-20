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Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости заявил, что почти все проекты с китайской стороной после нормализации... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:30
коронавирус в россии
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
китай
экономика
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еврейская автономная область
китай
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, китай, экономика

Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая

09:36 20.06.2020 (обновлено: 10:30 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости заявил, что почти все проекты с китайской стороной после нормализации обстановки по COVID-19 потребуют перезагрузки.
"Наши тесные связи с КНР продиктованы самим приграничным положением ЕАО. Конечно, мы будем рады приветствовать китайских партнеров после всех событий, связанных с COVID-19. Но мы будем предъявлять высокие требования к экологичности производств в АПК и промышленности. Однако совершенно точно, что после эпидемии почти все проекты потребуют перезагрузки", - сказал Гольдштейн, отвечая на вопрос о планах работы с китайскими инвесторами после пандемии.
По его словам, уже есть соглашение, по которому одна из китайских компаний будет развивать агропромышленный комплекс на самой высокотехнологичной основе - беспилотной.
"То есть техника станет работать на удаленном управлении. Будем надеться, что проект состоится. Тем более что речь идет о комплексном проекте с масштабными вливаниями. Вообще, у китайцев есть чему поучиться", - сказал он.
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Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
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