Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая

По его словам, уже есть соглашение, по которому одна из китайских компаний будет развивать агропромышленный комплекс на самой высокотехнологичной основе - беспилотной.

"То есть техника станет работать на удаленном управлении. Будем надеться, что проект состоится. Тем более что речь идет о комплексном проекте с масштабными вливаниями. Вообще, у китайцев есть чему поучиться", - сказал он.