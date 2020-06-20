Вечорко рассказал, как узнал о премии за достижения в гумдеятельности

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА Новости, что когда узнал о награждении его государственной премией, сначала не поверил, думал, что розыгрыш.

Ранее в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля, сообщалось, что главному врачу Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко присуждена Госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.

"Конечно же, сначала не поверил, думал, розыгрыш. Позднее, когда пришло осознание, был удивлен, обескуражен, взволнован и горд. Я даже не мог предположить, что руководство страны может обратить внимание на нашу работу и оказать высокую честь, выделив меня среди прочих для получения государственной награды. Это не только моя награда, это награда всему медицинскому сообществу, всему здравоохранению, которое принимало совместное участие в борьбе с инфекцией, накрывшей мир", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какие были эмоции, когда он узнал о награде.

Собеседник агентства предположил, что награда присуждена за большую совместную работу, которая была проделана в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией: за ее организацию, за объем оказанной помощи, за лечение пациентов и обеспечение безопасности сотрудников.

Вечорко поделился, что эта государственная премия для него первая. "Первая. И очень дорогая. С приходом к нам инфекции жизнь разделилась на два этапа – до коронавируса и после него. Общая беда заставила посмотреть на многие вещи под другим углом, переоценить многое, в том числе и взаимоотношения. А главное, ощутить то, что вместе мы можем справиться с любой бедой", - подчеркнул медик.

По его словам, вручение награды состоится позднее. "С глубоким чувством волнения жду этого момента", - отметил Вечорко.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией 20 марта ГКБ №15 перепрофилировали в инфекционный госпиталь. На этот момент в стационаре находилось на лечении более 1300 пациентов. В течение 3 суток все пациенты были или выписаны, или переведены в другие медицинские организации, где им было продолжено оказание медицинской помощи.