Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573220849.html
Вечорко рассказал, как узнал о премии за достижения в гумдеятельности
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА Новости, что когда узнал о награждении его государственной... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:35
валерий вечорко
гкб № 15 имени о.м. филатова
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569265668_0:98:2974:1771_1400x0_80_0_0_7318efe66be7483c2e1f9e1f7a26e31d.jpg
https://ria.ru/20200618/1573116099.html
https://ria.ru/20200618/1573118868.html
https://ria.ru/20200619/1573166754.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569265668_0:98:2974:1771_1400x0_80_0_0_7318efe66be7483c2e1f9e1f7a26e31d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569265668_122:0:2851:2047_1400x0_80_0_0_7d0e1ddf8f7c75b94b9bfbe34165783b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569265668_646:0:2693:2047_1400x0_80_0_0_9dd89aca5fa842f9fe3c0d82eaace10c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус covid-19, общество

Вечорко рассказал, как узнал о премии за достижения в гумдеятельности

09:35 20.06.2020
201
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА Новости, что когда узнал о награждении его государственной премией, сначала не поверил, думал, что розыгрыш.
Ранее в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля, сообщалось, что главному врачу Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко присуждена Госпремия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий
18 июня, 12:35
В Кремле назвали лауреатов госпремий в области науки и искусства
"Конечно же, сначала не поверил, думал, розыгрыш. Позднее, когда пришло осознание, был удивлен, обескуражен, взволнован и горд. Я даже не мог предположить, что руководство страны может обратить внимание на нашу работу и оказать высокую честь, выделив меня среди прочих для получения государственной награды. Это не только моя награда, это награда всему медицинскому сообществу, всему здравоохранению, которое принимало совместное участие в борьбе с инфекцией, накрывшей мир", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какие были эмоции, когда он узнал о награде.
Собеседник агентства предположил, что награда присуждена за большую совместную работу, которая была проделана в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией: за ее организацию, за объем оказанной помощи, за лечение пациентов и обеспечение безопасности сотрудников.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
18 июня, 13:10
Госпремии вручат 24 июня в сокращенном формате, сообщил Песков
Вечорко поделился, что эта государственная премия для него первая. "Первая. И очень дорогая. С приходом к нам инфекции жизнь разделилась на два этапа – до коронавируса и после него. Общая беда заставила посмотреть на многие вещи под другим углом, переоценить многое, в том числе и взаимоотношения. А главное, ощутить то, что вместе мы можем справиться с любой бедой", - подчеркнул медик.
По его словам, вручение награды состоится позднее. "С глубоким чувством волнения жду этого момента", - отметил Вечорко.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией 20 марта ГКБ №15 перепрофилировали в инфекционный госпиталь. На этот момент в стационаре находилось на лечении более 1300 пациентов. В течение 3 суток все пациенты были или выписаны, или переведены в другие медицинские организации, где им было продолжено оказание медицинской помощи.
С 27 марта по 6 июня 2020 года больница приняла более 10 700 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Через реанимацию прошло более 2 500 пациентов. Выписано 9540 человек. Проведено более 650 оперативных вмешательств.
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
19 июня, 10:00Распространение нового коронавируса
В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
1100001
Обсудить 0
Валерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Судья Елена Хахалева
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве от COVID-19 вылечились 2115 пациентов за сутки
Ростислав Гольдштейн
Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
Пригожин опубликовал "исторический эксклюзивчик" с Валерией
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
Суд возобновил иск к агенту, застрелившему друга "бостонского террориста"
Медик везет в инвалидном кресле пациента, доставленного бригадой скорой помощи в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Медицинские работники
В Воронежской области число заболевших COVID-19 превысило 5,6 тысячи
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Генерал-полковник Трубников возле штандарта 2-го Белорусского фронта на Параде Победы
Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году
Линии электропередачи во Львовской области
Около 180 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Дождь в Москве
В Москве в субботу ожидают грозы и град
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россиянам, остающимся за рубежом из-за COVID-19, выделили средства
Президент РФ Владимир Путин
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
В США арестовали бывшего бизнесмена по запросу Индии о его экстрадиции
Логотип компании Johnson & Johnson
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния