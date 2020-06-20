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В Москве от COVID-19 вылечились 2115 пациентов за сутки
Еще 2115 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 134 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:37
анастасия ракова
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РИА Новости
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353
60
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве от COVID-19 вылечились 2115 пациентов за сутки

09:37 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Еще 2115 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 134 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2115 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 134549" - сообщила Ракова.
Она отметила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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