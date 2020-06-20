https://ria.ru/20200620/1573220733.html
В Москве от COVID-19 вылечились 2115 пациентов за сутки
Еще 2115 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 134 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:37
2020-06-20T09:37
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_3facaa1d45a397721b8efbdd7ed30be2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва