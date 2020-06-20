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Работающим пенсионерам продлят больничные
Работающим пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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Вся оборонная промышленность страны и "недобитая" часть медицины держатся на специалистах старше 65 лет, знаток вы наш. Потому и ДЕРЖАТСЯ пока.
53
А кто это пенсионеры работающие после 65лет- депутаты и министры,артисты, профессора- а остальные , кто действительно работал-после 65 лет или уже на кладбище , или дома сидят-таблетки глотают с гречневой кашей и кефиром.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Работающим пенсионерам продлят больничные

09:30 20.06.2020 (обновлено: 15:09 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медицинский работник в регистратуре поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Работающим пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Речь идет о людях старше 65 лет, проживающих в регионах, где еще продолжают действовать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Те, кто соблюдает самоизоляцию и при этом не перешел на удаленную работу и не ушел в отпуск, могут оформлять электронные больничные с 15 июня и до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.
"Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования", — говорится в сообщении.
Какие-либо дополнительные сведения или документы при этом представлять не нужно. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются полностью, для расчета берется средний заработок за два года, но не более 69 961,65 рубля в месяц.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Вся оборонная промышленность страны и "недобитая" часть медицины держатся на специалистах старше 65 лет, знаток вы наш. Потому и ДЕРЖАТСЯ пока.
20 июня, 11:51
nnop300
4002704
А кто это пенсионеры работающие после 65лет- депутаты и министры,артисты, профессора- а остальные , кто действительно работал-после 65 лет или уже на кладбище , или дома сидят-таблетки глотают с гречневой кашей и кефиром.
20 июня, 11:25
dd.rwk
4017025
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