Работающим пенсионерам продлят больничные

"Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования", — говорится в сообщении.

Какие-либо дополнительные сведения или документы при этом представлять не нужно. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются полностью, для расчета берется средний заработок за два года, но не более 69 961,65 рубля в месяц.