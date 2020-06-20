https://ria.ru/20200620/1573220580.html
В селах ЕАО построят более 20 ФАПов, рассказал врио губернатора региона
Двадцать четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) построят в селах Еврейской автономной области в ближайшие годы в рамках нацпроекта и государственной... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:23
2020-06-20T10:30
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
общество
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https://ria.ru/20200620/1573220146.html
еврейская автономная область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, общество