В селах ЕАО построят более 20 ФАПов, рассказал врио губернатора региона

"Сохранение сельской медицины – важнейшее направление нашей работы. В рамках нацпроекта в сфере здравоохранения предусмотрено строительство 17 ФАПов. Еще восемь должны быть построены в рамках госпрограммы по Центрам экономического роста для населенных пунктов с численностью от 100 до 2 тысяч человек", - сказал Гольдштейн.