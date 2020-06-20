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В селах ЕАО построят более 20 ФАПов, рассказал врио губернатора региона
Двадцать четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) построят в селах Еврейской автономной области в ближайшие годы в рамках нацпроекта и государственной... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:30
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, общество

В селах ЕАО построят более 20 ФАПов, рассказал врио губернатора региона

09:23 20.06.2020 (обновлено: 10:30 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Двадцать четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) построят в селах Еврейской автономной области в ближайшие годы в рамках нацпроекта и государственной программы, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
"Сохранение сельской медицины – важнейшее направление нашей работы. В рамках нацпроекта в сфере здравоохранения предусмотрено строительство 17 ФАПов. Еще восемь должны быть построены в рамках госпрограммы по Центрам экономического роста для населенных пунктов с численностью от 100 до 2 тысяч человек", - сказал Гольдштейн.
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По его словам, на оснащение каждого такого учреждения направляется по 1,7 миллиона рублей. Помимо мебели закупают аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, портативные анализаторы, спирометры. В некоторых селах вместе с ФАПами возводятся и квартиры для врачей.
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Ростислав ГольдштейнЕврейская автономная областьОбщество
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