Около 180 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7:00 (время совпадает с мск.) 20 июня, в результате осложнения погодных условий, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: в Черниговской - 101, Киевской - 49, Сумской - 23 и Житомирской – 6", - говорится в сообщении на сайте ведомства.