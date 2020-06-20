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Около 180 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Около 180 населенных пунктов на Украине остались без энергоснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:23
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353
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украина, в мире

Около 180 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

09:23 20.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Около 180 населенных пунктов на Украине остались без энергоснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 (время совпадает с мск.) 20 июня, в результате осложнения погодных условий, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: в Черниговской - 101, Киевской - 49, Сумской - 23 и Житомирской – 6", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на устранение неполадок уже направлены соответствующие бригады. За минувшие сутки порывами ветра были повалены 22 дерева, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навеса стадиона. Жертв и пострадавших нет.
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