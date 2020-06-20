https://ria.ru/20200620/1573220523.html
Около 180 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Около 180 населенных пунктов на Украине остались без энергоснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:23
2020-06-20T09:23
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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украина, в мире
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости.
Около 180 населенных пунктов на Украине
остались без энергоснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 (время совпадает с мск.) 20 июня, в результате осложнения погодных условий, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: в Черниговской - 101, Киевской - 49, Сумской - 23 и Житомирской – 6", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на устранение неполадок уже направлены соответствующие бригады. За минувшие сутки порывами ветра были повалены 22 дерева, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навеса стадиона. Жертв и пострадавших нет.