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В США арестовали бывшего бизнесмена по запросу Индии о его экстрадиции
Бывший чикагский бизнесмен пакистанского происхождения Тахаввур Рана, осужденный за поддержку террористических групп, был арестован в Лос-Анджелесе по запросу... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:21
лос-анджелес
пакистан
индия
сша
мумбаи
серия терактов в мумбаи в ноябре 2008 года
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
лос-анджелес, пакистан, индия, сша, мумбаи, серия терактов в мумбаи в ноябре 2008 года, в мире

В США арестовали бывшего бизнесмена по запросу Индии о его экстрадиции

09:21 20.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бывший чикагский бизнесмен пакистанского происхождения Тахаввур Рана, осужденный за поддержку террористических групп, был арестован в Лос-Анджелесе по запросу Индии о его экстрадиции, где ему предъявили обвинения в убийстве в связи с атакой на Мумбаи в 2008 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокуроров.
Ранее он был обвинен в связях с группой, стоящей за убийствами в Мумбаи, хотя прокуроры США не смогли доказать, что он оказывал непосредственную помощь в бесчинствах, которые длились четыре дня. Рана отбывал в США 14-летний срок заключения. На прошлой неделе он был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы Лос-Анджелеса по причине слабого здоровья и из-за того, что заразился коронавирусом. Но он так и не вышел из тюрьмы до того, как его арестовали для экстрадиции в Индию, где его обвиняют в убийстве и тайном сговоре с целью убийства.
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющими друг к другу территориальные претензии.
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Лос-АнджелесПакистанИндияСШАМумбаиСерия терактов в Мумбаи в ноябре 2008 годаВ мире
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