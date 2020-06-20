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Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме с ней
Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила конкурс на лучшее с ней аниме. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:08
наталья поклонская
севастополь
общество
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РИА Новости
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353
60
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наталья поклонская, севастополь, общество

Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме с ней

09:17 20.06.2020 (обновлено: 10:08 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время презентации своей книги "Крымская весна. До и после" в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила конкурс на лучшее с ней аниме.
"Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз. Буду рада участникам со всех стран", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Наталья Поклонская
17 марта, 12:23
Поклонская рассказала о предпочтениях в выборе гардероба
Направлять работы можно с хештегом на тему #НяшМяш на электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com.
Интернет-мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности - в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "ня" (в Японии словом nya обозначают вокализацию мяукания кошки). Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она - прокурор, добавив, что "никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу". После чего фраза "няш-мяш" закрепилась в интернете именно за Поклонской.
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