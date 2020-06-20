Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме с ней

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила конкурс на лучшее с ней аниме.
"Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз. Буду рада участникам со всех стран", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
17 марта, 12:23Поклонская рассказала о предпочтениях в выборе гардероба
Направлять работы можно с хештегом на тему #НяшМяш на электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com.
Интернет-мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности - в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "ня" (в Японии словом nya обозначают вокализацию мяукания кошки). Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она - прокурор, добавив, что "никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу". После чего фраза "няш-мяш" закрепилась в интернете именно за Поклонской.