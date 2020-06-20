Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме с ней

Интернет-мем "няш-мяш" появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности - в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово "ня" (в Японии словом nya обозначают вокализацию мяукания кошки). Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она - прокурор, добавив, что "никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу". После чего фраза "няш-мяш" закрепилась в интернете именно за Поклонской.