https://ria.ru/20200620/1573220332.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:14
2020-06-20T09:14
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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