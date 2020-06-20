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Распространение нового коронавируса
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В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:14
распространение нового коронавируса
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353
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов

09:14 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет в инвалидном кресле пациента, доставленного бригадой скорой помощи в карантинный центр в Коммунарке
Медик везет в инвалидном кресле пациента, доставленного бригадой скорой помощи в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 324 человека, поступило 46 человек, выписаны 59, семь умерли.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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