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Силовики выпустили по ДНР в субботу утром 36 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики обстреляли в субботу утром подконтрольные самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку и Каштановое, выпустив по ним 36 мин,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:12
сцкк
донецкая народная республика
авдеевка
горловка
украина
в мире
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сцкк, донецкая народная республика, авдеевка, горловка, украина, в мире

Силовики выпустили по ДНР в субботу утром 36 мин, заявили в Донецке

09:12 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в субботу утром подконтрольные самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку и Каштановое, выпустив по ним 36 мин, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Шумы (под контролем Киева – ред.) – Горловка (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 24 мины из 120 миллиметрового миномета; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Каштановое (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 12 мин из 82 миллиметрового миномета", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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