https://ria.ru/20200620/1573220265.html
Силовики выпустили по ДНР в субботу утром 36 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики обстреляли в субботу утром подконтрольные самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку и Каштановое, выпустив по ним 36 мин,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:12
2020-06-20T09:12
сцкк
донецкая народная республика
авдеевка
горловка
украина
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573218534.html
донецкая народная республика
авдеевка
горловка
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571905792_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ee21dde17ace70429fb965cb475fb18b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, донецкая народная республика, авдеевка, горловка, украина, в мире