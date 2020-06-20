Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573220146.html
В ЕАО подали более 1,2 тысячи заявок на налоговые льготы из-за COVID-19
Более 1,2 тысячи заявлений о предоставлении налоговых льгот поступило от предпринимателей и компаний Еврейской автономной области на фоне пандемии, сообщил в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:29
коронавирус в россии
ростислав гольдштейн
федеральная налоговая служба (фнс россии)
еврейская автономная область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/97754/45/977544596_0:268:2894:1895_1400x0_80_0_0_f6cbc8e34ea139d3d9e487f94994b9f5.jpg
https://ria.ru/20200620/1573217228.html
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/97754/45/977544596_0:268:2894:1895_1400x0_80_0_0_f6cbc8e34ea139d3d9e487f94994b9f5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/97754/45/977544596_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_3adb1869a0a1f0f4bc987d441642c4d2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/97754/45/977544596_412:0:2460:2048_1400x0_80_0_0_4b2dfb14ac85c6f35a4e6e8fb2234655.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ростислав гольдштейн, федеральная налоговая служба (фнс россии), еврейская автономная область, экономика

В ЕАО подали более 1,2 тысячи заявок на налоговые льготы из-за COVID-19

09:10 20.06.2020 (обновлено: 10:29 20.06.2020)
72
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБиробиджан
Биробиджан
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Биробиджан. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Более 1,2 тысячи заявлений о предоставлении налоговых льгот поступило от предпринимателей и компаний Еврейской автономной области на фоне пандемии, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
По его словам, в регионе приняты решения о снижении налоговых ставок и отсрочек по аренде на шесть месяцев. Упрощенной схемой налогообложения могут воспользоваться порядка 2 тысяч компаний. Более чем для 400 организаций снижены ставки по налогу на имущество. Отсрочку арендной платы получат 20 компаний, использующих госимущество области. Пониженной ставкой единого сельхозналога смогут воспользоваться 334 получателя.
"В территориальном органе ФНС на конец мая уже было принято свыше 1,2 тысячи заявлений по налоговым льготам. Более 900 хозяйствующих субъектов смогли получить прямую финансовую поддержку на сумму свыше 27 миллионов рублей", - сказал Гольдштейн.
По его словам, 29 мая правительство области заключило соглашения с Минэкономразвития России. "В результате будут докапитализированы региональная гарантийная организация и региональная микрокредитная компания на сумму более 100 миллионов рублей. Малые и средние компании получат доступ к льготным кредитам и микрозаймам уже с июня", - отметил он.
Ростислав Гольдштейн
Вчера, 03:29
Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
Также, по его словам, будет оказана помощь организациям, не вошедшим в федеральный перечень. По предварительным данным, поддержкой смогут воспользоваться 370 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Гольдштейн отметил, что для поддержки пострадавших отраслей экономики в регионе создан областной штаб и составлен список из 31 пострадавшей отрасли. Туда вошли такие сферы как строительство, автоперевозки, сельское хозяйство, отдельные направления торговли.
Читайте полный текст интервью >>>
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
001001
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииРостислав ГольдштейнФедеральная налоговая служба (ФНС России)Еврейская автономная областьЭкономика
Рекомендуем
Российские рубли
ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета
Ростислав Гольдштейн
В селах ЕАО построят более 20 ФАПов, рассказал врио губернатора региона
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
Суд возобновил иск к агенту, застрелившему друга "бостонского террориста"
Ростислав Гольдштейн
Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая
Ростислав Гольдштейн
Врио главы ЕАО назвал новые точки экономического роста региона
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Сотрудник пожарной охраны
В Москве загорелся ангар цементного завода
Медик везет в инвалидном кресле пациента, доставленного бригадой скорой помощи в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
В США арестовали бывшего бизнесмена по запросу Индии о его экстрадиции
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Регионам возместят часть затрат на проценты по инвесткредитам в АПК
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп упрекнул полицию в бездействии из-за сноса памятника в Вашингтоне
Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Силовики выпустили по ДНР в субботу утром 36 мин, заявили в Донецке
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
Пригожин опубликовал "исторический эксклюзивчик" с Валерией
Рубль
Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Линии электропередачи во Львовской области
Около 180 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния