https://ria.ru/20200620/1573220146.html
В ЕАО подали более 1,2 тысячи заявок на налоговые льготы из-за COVID-19
Более 1,2 тысячи заявлений о предоставлении налоговых льгот поступило от предпринимателей и компаний Еврейской автономной области на фоне пандемии, сообщил в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:10
2020-06-20T10:29
коронавирус в россии
ростислав гольдштейн
федеральная налоговая служба (фнс россии)
еврейская автономная область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ростислав гольдштейн, федеральная налоговая служба (фнс россии), еврейская автономная область, экономика
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости.
Более 1,2 тысячи заявлений о предоставлении налоговых льгот поступило от предпринимателей и компаний Еврейской автономной области
на фоне пандемии, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн
.
По его словам, в регионе приняты решения о снижении налоговых ставок и отсрочек по аренде на шесть месяцев. Упрощенной схемой налогообложения могут воспользоваться порядка 2 тысяч компаний. Более чем для 400 организаций снижены ставки по налогу на имущество. Отсрочку арендной платы получат 20 компаний, использующих госимущество области. Пониженной ставкой единого сельхозналога смогут воспользоваться 334 получателя.
"В территориальном органе ФНС
на конец мая уже было принято свыше 1,2 тысячи заявлений по налоговым льготам. Более 900 хозяйствующих субъектов смогли получить прямую финансовую поддержку на сумму свыше 27 миллионов рублей", - сказал Гольдштейн.
По его словам, 29 мая правительство области заключило соглашения с Минэкономразвития России. "В результате будут докапитализированы региональная гарантийная организация и региональная микрокредитная компания на сумму более 100 миллионов рублей. Малые и средние компании получат доступ к льготным кредитам и микрозаймам уже с июня", - отметил он.
Также, по его словам, будет оказана помощь организациям, не вошедшим в федеральный перечень. По предварительным данным, поддержкой смогут воспользоваться 370 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Гольдштейн отметил, что для поддержки пострадавших отраслей экономики в регионе создан областной штаб и составлен список из 31 пострадавшей отрасли. Туда вошли такие сферы как строительство, автоперевозки, сельское хозяйство, отдельные направления торговли.
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