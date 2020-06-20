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В Москве загорелся ангар цементного завода
Пожар на площади 700 квадратных метрах произошел в ангаре на территории цементного завода в Москве, сообщает МЧС столицы. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве загорелся ангар цементного завода

09:09 20.06.2020
370
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пожар на площади 700 квадратных метрах произошел в ангаре на территории цементного завода в Москве, сообщает МЧС столицы.
"Двадцатого июня в Москве произошел пожар в ангаре на территории цементного завода. В 8:38 силами пожарно-спасательных подразделений огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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19 июня, 12:40
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Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет. К тушению привлекаются от МЧС России 52 человека и 17 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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