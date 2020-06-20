Трамп упрекнул полицию в бездействии из-за сноса памятника в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп упрекнул в невыполнении своих обязанностей полицейских Вашингтона , которые, по его словам, просто "смотрели", как протестующие сносят и поджигают памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку.

"Полиция Вашингтона не выполняет свою работу, они смотрели, как статую сдергивают вниз и поджигают. Эти люди должны быть немедленно задержаны. Позор для нашей страны!" - написал он в своем аккаунте в Twitter.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов в пятницу вечером свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции. По данным телеканала NBC Washington, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около десяти сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба , которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.