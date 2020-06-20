В ЕАО около трети жителей получили наборы продуктов в период самоизоляции

ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Около трети жителей Около трети жителей Еврейской автономной области , среди которых пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, получили бесплатные продуктовые наборы в период режима самоизоляции, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн

"Максимально защитить граждан – такую задачу я поставил с самого начала эпидемии коронавируса. В рамках регионального проекта "ЕАО – территория действий" волонтеры, социальные работники, представители от организаций, политических партий доставляли на дом бесплатные продуктовые наборы", - рассказал Гольдштейн.

Он отметил, что сначала продукты выдавали гражданам старше 65 лет, им вручили более 24,6 тысячи наборов продуктов. То есть людей простимулировали оставаться дома. В результате до середины мая заболевших коронавирусом в возрасте от 65 лет в регионе не было.

"С апреля перечень получателей расширился, в новом списке было 28,7 тысячи человек, среди них – люди в возрасте от 60 до 64 лет, малоимущие, многодетные семьи, люди с ограниченными физическими возможностями. Все вместе получатели - это треть населения региона!" - сказал Гольдштейн.

По его словам, основную тяжесть работы по доставке продуктов взяли на себя волонтеры, в основном молодые люди. Они работали без выходных. В те подъезды, где выявляли больных коронавирусом, производились отдельные доставки продовольствия.