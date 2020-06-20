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В ЕАО около трети жителей получили наборы продуктов в период самоизоляции
Около трети жителей Еврейской автономной области, среди которых пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, получили бесплатные продуктовые наборы в период... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:29
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ростислав гольдштейн
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, общество

В ЕАО около трети жителей получили наборы продуктов в период самоизоляции

09:03 20.06.2020 (обновлено: 10:29 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд "Еврейская автономная область"
Стенд Еврейская автономная область
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд "Еврейская автономная область". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Около трети жителей Еврейской автономной области, среди которых пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, получили бесплатные продуктовые наборы в период режима самоизоляции, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
"Максимально защитить граждан – такую задачу я поставил с самого начала эпидемии коронавируса. В рамках регионального проекта "ЕАО – территория действий" волонтеры, социальные работники, представители от организаций, политических партий доставляли на дом бесплатные продуктовые наборы", - рассказал Гольдштейн.
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Он отметил, что сначала продукты выдавали гражданам старше 65 лет, им вручили более 24,6 тысячи наборов продуктов. То есть людей простимулировали оставаться дома. В результате до середины мая заболевших коронавирусом в возрасте от 65 лет в регионе не было.
"С апреля перечень получателей расширился, в новом списке было 28,7 тысячи человек, среди них – люди в возрасте от 60 до 64 лет, малоимущие, многодетные семьи, люди с ограниченными физическими возможностями. Все вместе получатели - это треть населения региона!" - сказал Гольдштейн.
По его словам, основную тяжесть работы по доставке продуктов взяли на себя волонтеры, в основном молодые люди. Они работали без выходных. В те подъезды, где выявляли больных коронавирусом, производились отдельные доставки продовольствия.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростислав ГольдштейнЕврейская автономная областьОбщество
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