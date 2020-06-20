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Спрос на перелеты в Крым восстанавливается
Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается, в июне средняя стоимость билетов снизилась более чем на 40%, сообщила пресс-служба минкурортов... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:00
туризм
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
симферополь
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152965/21/1529652117_0:183:2992:1866_1400x0_80_0_0_092d3cc81c88faf63a79f1e95a7e24c2.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), новости - туризм, симферополь, республика крым

Спрос на перелеты в Крым восстанавливается

09:00 20.06.2020
479
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Международный аэропорт "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается, в июне средняя стоимость билетов снизилась более чем на 40%, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
Выводы сделаны на основании данных сервиса онлайн-бронирования.
"Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелетов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года - более чем на 40%", - говорится в сообщении.
География гостей, прилетающих авиатранспортом, широка, однако больше других покупают билеты в Симферополь москвичи (55%) и жители Санкт-Петербурга (11%). Доля туристов с детьми по отношению к прошлому году практически не изменилась (2019 – 22,9%, 2020 – 22,2%), а среднее время пребывания в Крыму выросло с 12 до 13 дней.
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18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
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Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля, но возможность бронирования отдыха открыта уже с 15 июня.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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ТуризмКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмСимферопольРеспублика Крым
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