Спрос на перелеты в Крым восстанавливается

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается, в июне средняя стоимость билетов снизилась более чем на 40%, сообщила пресс-служба минкурортов республики.

"Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелетов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года - более чем на 40%", - говорится в сообщении.